Láng: A főváros vezetése nem hajlandó hallgatni a jó szóra

A Fidesz úgy látja, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. láthatóan képtelen úgy lefolytatni egy közbeszerzési eljárást, hogy az ne hemzsegjen a szabálytalanságoktól.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a multifunkciós tehergépjárművek közbeszerzése kapcsán vétett szabálytalanságok miatt ötmillió forintos büntetés befizetésére kötelezte a társaságot.

„Ez egy tervezett, előre látható közbeszerzés volt, mégsem sikerült úgy lefolytatni ezt a közbeszerzést, hogy szabályos legyen, és ezért ötmillió forint bírságot kellett fizetniük, amit ilyenkor a közlekedési vállalat fizet, kvázi a fővárosi adófizetők fizetnek” – mondta Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Láng Zsolt elmondta, hogy azért „háborodtak” fel ezen, mert ez nem az első eset, és ha csak a reklámtendert vesszük, amelyre nemrégiben derült fény,

évente közel egymilliárd forintot bukik a főváros, mert nem hirdette ki a közbeszerzést. Ezen az egymilliárdos be nem folyt összegen kívül százhúszmillió forint büntetést fizetett a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a BKV,

mert hibásan folytatta le a közbeszerzést, nem hirdette ki az érvényes győztest, és a felszólítás ellenére sem tett eleget ennek a felhívásnak.

„Nemcsak most, hanem más kérdésekben is a főváros vezetése, a főpolgármester, illetve a BKV és a fővárosi cégek mennek a fejük után, makacsul, és még akkor sem hajlandók hallgatni a jó szóra, amikor egy állami hatóság szól nekik, hogy valamit rosszul csinálnak, tévesen csinálnak, akkor is erőből csökönyösen kitartanak az igazuk mellett” – fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, majd hozzátette, hogy ezek után a bírósági út van.

Láng kiemelte, hogy szeretnénk, ha ezek a százmilliók nem folynának ki a fővárosból, nem folynának ki a fővárosi közlekedési vállalattól, mert megvan ennek a pénznek helye – főleg ebben a gazdasági helyzetben – a főváros költségvetésében.

Ismét levelet írt karácsony Gergely főpolgármester Orbán Viktornak, melyben felszólítja a miniszterelnököt, hogy változtasson a kormány az európai források felhasználásával kapcsolatos eddigi gyakorlatán.

Politikailag azt látjuk, hogy a főpolgármester a pozíciójában semmi mást nem csinál, mint állóháborút folytat a kormánnyal. Minden alkalmat megragad arra, hogy a Facebookon folyamatosan kampányokat folytasson a kormány ellen – mondta a a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szerintük összefogás kell, és ezt várják a budapestiek is, hogy mind a kormány, mind a főváros, mind a piaci szereplők, mind a kamarák közösen gondolkozzanak azon, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetből kilábalni.

Mintegy nyolcszázmillió forinttal támogatja a kormány a pesti rakpart felújítását a Margit híd és az Országház között.

Lehet együttműködni, hogyha értelmes, jól előkészített programokkal, erre vevő a kormány, hiszen Budapest a közös ügyünk – hangsúlyozta Láng Zsolt.

A főpolgármesternek nemrég nyilvánosságra került egy levele, amelyben a vállalkozásoktól azt kéri, hogy ne vegyék igénybe a kormány által biztosított iparűzési adó kedvezményét, hanem fizessék be a Fővárosi Önkormányzat számlájára.

Jelen pillanatban a kormány azért hozta be az iparűzésiadó-könnyítést a vállalkozások számára, hogy minél több pénz maradjon ebben a gazdasági helyzetben a cégeknél, és minél több lehetőségük legyen arra, hogy nyitni tudjanak, ha a járványhelyzet javul, és lehetőség van a gazdaság újraindítására – hangsúlyozta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

