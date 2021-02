Túl vagyunk a szezon leghidegebb hétvégéjén, de még nincs vége a télnek

Megosztás Tweet



Újra extrém hidegre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében újra mínusz 15 fok alá esik éjjel a hőmérséklet. Ez volt az idei tél eddigi leghidegebb hétvégéje, és a bár a mínuszok még kitartanak pár napig, de fokozatosan enyhül az idő. A kemény fagyok miatt egyre több tavon indult meg a jegesedés, de a jég szinte sehol sem biztonságos vastagságú még, úgyhogy egyelőre nem lehet korcsolyázni a nagyobb állóvizeken – hangzott el az M1 Híradójában.



A nógrád megyei Pilinyben vasárnap meglehetősen fagyos volt a reggel: mínusz 14 fokot mértek. A dermesztő hideg miatt igyekeznek minden segítséget megadni az ott élőknek.

Egymás után csúsztak a gyerekek Bükkszentkereszten. Az extrém hideg miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is figyelmeztetést adtak ki. Ennek ellenére sokan kimentek szánkózni.

A Velencei tavon a part közelében csaknem hét centiméter a jég vastagsága. Ez azonban nem elég biztonságos korcsolyázáshoz: kétszer-háromszor ennyinek kellene lennie.

„Ne menjenek a jégre, ha mégis megtennék, akkor vegyék figyelembe a kirakott figyelmeztető táblákat. Vannak olyan helyek, ahol bármilyen vastag is a jég, akkor sem szabad jégre menni, mint például a kikötőknél”

– mondta Tóth Sándor, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese.

Balatonbogláron sem szabad a jégre menni. A szeles időjárástól ráadásul töredezett a felülete. A helyzet a következő napokban sem fog javulni.

„Vigyázni kell, hiszen ez a jég még egyáltalán nem alkalmas a korcsolyázásra, sőt még a sétálásra sem, mert nagy szélben fagyott be a Balaton idén” – hívta fel a figyelmet Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere.

Sok a feladat az egyik egri kutyamenhelyen is. A mínuszok miatt sűrűbben cserélik a vizet a tálakban, mert hamar megfagy és etetni is többször kell. A keneleket szalmával bélelik ki, hogy melegebb legyen. Ebből azonban sosincs elég.

Rendkívül érzékeny a kutyák mancsa: a só az utakról, és az éles jégdarabok is könnyen felsérthetik. Emiatt alapos ápolást igényelnek ilyenkor.

Az állatorvos azt mondja:

az extrém hideg főként a kint élő, kistestű és idősebb kutyákat viseli meg.

Hogyha lehet, akkor ezeket a pici kutyusokat, vagy idős kutyusokat helyezzük meleg helyre, akár az előszobába engedjük be őket, még akkor is, hogyha nekünk ez egy picit több nehézséggel jár, de nekik sokat jelent a meleg éjszakára. Legyen előttük friss víz, ne engedjük befagyni a tálat, sót a vizükbe tenni kifejezetten tilos, az ételük, pedig, hogyha lehet olyan legyen, ami föl van öntve vízzel, hiszen ez is plusz vízbevitelt ad nekik – magyarázta Zwillinger András, állatorvos

A következő napokban még marad a zord időjárás, jelentősebb enyhülés szerdától várható.

A rendkívüli hideg országszerte megviselte az utakat: egyre több helyen sérül meg az útburkolat, és megszaporodtak a kátyúk is. Csak a fővárosban naponta nagyjából 100 úthibáról érkezik bejelentés. Több helyen ideiglenes lezárások nehezítik a közlekedést, a közút azonban a tél miatt egyelőre csak hidegaszfaltal tudja kijavítani az utakat. A végleges megoldásra még várni kell.

Bólyákkal és táblákkal is jelzik az autósoknak az M7-es autópályán Fonyódnál a Budapest felé vezető oldalon, hogy lassítsanak. A korlátozásra azért van szükség mert több helyen is megrongálódott a burkolat.

A javításhoz először körbe kell vágni a hibás részt és csak utána lehet újraaszfaltozni. A téliesre fordult időjárás miatt több helyen is dolgozik a Magyar Közút. Az M3-as autópályán, Budapest felé Hatvan és Gödöllő között, az M30-as autópályán mindkét oldalon az emődi csomópontnál és az M1-es autópályán is a határ felé Tata környékén.

A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható. Egyelőre csak hideg aszfalttal dolgoznak,

a tartósabb javításokra még várni kell.

Nem mindenkinek sikerül kikerülni a mélyedéseket a Budafoki úton. Az időjárás nem kímélte a fővárosi burkolatokat sem. Több centiméteres kátyúkból bőven akad Budapesten. A Huszti úton az autósoknak nemcsak a lelépő gyalogosokra, hanem az átkelőn lévő kátyúkra is figyelni kell.

A fővárosi utak fenntartója a Budapest Közút érdeklődésünkre közölte: a mostani időjárási körülmények között 100–150 úthibát jelentenek be naponta, ezek kijavítása folyamatos.

Folyamatosan javítják a felniket az egyik budapesti műhelyben. Sokan jönnek amiatt, mert belehajtottak egy kátyúba. A szakember szerint

azok az ügyfelek járnak jól, akiknél csak a kerékben okozott kárt az úthiba.

A kárigényt az út kezelője felé kell benyújtani, viszont a károsultnak kell bizonyítania, hogy az úthiba miatt sérült az autója. A kátyú okozta károk 60–70 százaléka általában az első negyedévben történik, így az idén is a következő időszakban számítanak a legnagyobb rohamra a biztosítók az utak állapota miatt.

Negyedik napja szinte megállás nélkül esik a hó Moszkvában. A város utcáira mintegy 60 ezer közmunkást és hókotrók armadáját vezényelték ki, de a fél méteres hó ennek ellenére is sok bosszúságot okoz a közlekedőknek. A helyiek azt mondják: fél évszázada nem láttak ennyi havat az orosz fővárosban.

Kemény mínuszokat és heves szelet hozott az a hidegfront, amely még csütörtökön csapott le az orosz fővárosra és napok óta meghatározza a moszkvaiak életét. Van, aki számára igazi téli csoda, és van akinek maga a világvége, annyi biztos, hogy Moszkvában majdnem 50 éve nem esett annyi hó, mint az elmúlt pár napban.

Péntek óta megállás nélkül járják az utcákat a hókotrók,

a síneket pedig speciális villamosokkal és vonatokkal próbálták járhatóvá tenni.

A Vörös téren markolókkal gyűjtik hatalmas kupacokba a havat. Nem hagyják ott sokáig, a halmokat teherautók szállítják el a legközelebbi olvasztó-állomásra, ahol a havat először ledarálják, hogy könnyebben kezelhető legyen, majd szűrőkkel megtisztítják, végül a szennyvíz-gyűjtőkbe engedik.

Az extrém időjárás sok helyen okozott fennakadást a közlekedésben. A moszkvai városvezetés csaknem 60 ezer közmunkást mozgósított az utak és járdák megtisztítására, de akár három napba is beletelhet, mire újra járhatóvá teszik az egész várost. A hatóságok felszólították a helyieket: ha tehetik, inkább ne üljenek autóba.

A hosszú bezártság után társaságra, illetve társra vágyókat sem tántorította el a hó és a jeges szél.

A moszkvai vidámparkban rendhagyó villámrandit szerveztek a párkeresőknek szombaton.

A lányok az óriáskeréken ülve várták a fiúkat, akiknek hét percük volt arra, hogy jó benyomást tegyenek a partnerükre. Ha ez nem sikerült, át kellett adják a helyüket a következő jelöltnek, amint a kerék körbe fordult.

A sport szerelmeseit sem zavarta a mínusz 16 fokos nappali hőmérséklet. A moszkvai téli úszóklub tagjai nyári fürdőruhában ugrottak be a Moszkva folyóba.

Az orosz meteorológiai intézet szerint a jövő héten eshet még a hó Moszkvában, de sokkal kevesebb, mint az elmúlt napokban. A hőmérséklet viszont akár mínusz 20 fok alá is csökkenhet a következő napokban.

A címlapfotó illusztráció.