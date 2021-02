Bűncselekmény és három év börtönnel sújtható – Ezt tegye, ha állatkínzást lát

Magyarországon 2004 óta bűncselekmény az állatkínzás. A megelőző időszakban gátolva volt nem csupán az állatok, de az emberi jogok kiteljesedése is. A közelmúltban is történtek megdöbbentő esetek, a kormány és az Agrárminisztérium lépett az ügyben. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen büntetésre számíthatnak az állatkínzók, illetve az is, hogy mit tehetünk, ha ilyen esetet tapasztalunk a környezetünkben.