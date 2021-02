Ápolóként harcol a járvány ellen Balázs atya

Megosztás Tweet



Reverenda és fehér köpeny. Balázs András szakápoló húsz évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a test helyett a lélek gondozását választja hivatásul.

Elvégezte a teológiát, felszentelt papként ma Dunakeszin szolgál, ám a koronavírus-járvány ráébresztette, hogy most betegek mellett a helye, papként is ápolóként is. Balázs atya a Honvédkórház koronavírus osztályán vállalt önkéntes ápolói munkát, s bár számtalan szenvedést látott, gyógyítóként is megtapasztalta az ima erejét és az evangélium igazát. „Aki segítségül hívja az úr nevét, az megmenekül.”

„Pap és önkéntes ápoló minőségben vagyok itt, azért lehetséges ez, mert még húsz évvel ezelőtt E kategóriás felnőtt szakápoló szakmát szereztem, és bár megkopott a tudásom, berozsdásodtam egy kicsit, de egyszerűbb ápolói feladatokkal meg tudnak bízni” – fogalmazott Balázs András, Dunakeszin helyettes plébános és szakápoló a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Egyházi segítség a Honvédkórházban. (Fotó: honvédelem.hu)

A pap elmondta, hogy

a kötelességtudat hívta a koronavírussal fertőzött betegekhez.

„Amikor megtudtam, hogy világjárvány kezdődik már felmerült bennem a gondolat, hogy az egészségügyben van a legnehezebb helyzet, ott kell lennem, ha lehetséges, a betegek mellett” – mondta a pap, aki most szakápolóként segíti az egészségügyben dolgozók munkáját.

A pap kicsit a világháborús helyzethez hasonlította a mostani járvány miatt kialakult állapotot. „Nagypapám is ott volt a Don-kanyarban, és élve hazajött, üknagypapám is ott volt az első világháborúban Isonzónál, és élve hazajött” – mesélte a pap, majd hozzátette:

„nekem is ott a helyem ahol legnehezebb a helyzet, és ha kicsit a felmenőim génjeit örököltem, akkor talán én is biztonságosan ezt a szolgálatot tudom végezni”.

Volt olyan beteg aki megkérdezte a papot, hogy miért nem mutat be egy szentmisét a kórtermükben, ez azonban még liturgikusan is lehetetlen, hiszen az ápolókon rajta van a védőfelszerelés, és arra rávenni a miseruhát, nem is beszélve a higiéniai szabályokat betartva szentmisét bemutatni természetesen lehetetlen.

„Így elkezdtek viccelődni, és számomra is nagyon megható volt, pusztán mint embernek, hogy ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben képes az ember nevetni” – mondta a pap, majd hozzátette: „nyilván ehhez az kellett, hogy együtt imádkoztunk, ebből merítettünk erőt”.

Az atya azt is elmondta, hogy láttak azt aki ezt a fajta spirituális lelki forrást tudja használni, sokkal könnyebben dolgozza fel ezeket a nehézségeket.

Címlapfotó: Honvédelem.hu