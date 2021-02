Szibériai fagy – Mínusz 26 fokot mértek ezen a magyar településen

Megosztás Tweet



Az idei tél leghidegebb hajnala volt a mai: bőven minusz 20 fok alatti hőmérsékletet mértek több helyen is az országban. A leghidegebb, ahogy talán már megszokhattunk, most is a Nógrád megyei Zabar településen volt. Ott csaknem mínusz 26 fokig hűlt a levegő, nem sokon múlt, hogy megdőljön a hidegrekord. Még pár napig maradnak a kemény fagyok, a jövő hét második felében azonban jön az enyhülés – hangzott el az M1 Híradójában.



A Nógrád megyei Zabaron szombaton reggel, mínusz 26 fokot mértek. A polgármester azt mondja, már hozzászoktak ahhoz, hogy az ország egyik legfagyosabb pontján élnek. Most elsősorban a havazás nehezítette meg a dolgukat.

A hideg ellenére sokan kilátogattak Budapesten, a Margitszigetre. A napsütéses idő ugyanis kedvezett egy kiadós sétának.

Ha kell, a tűzifát is felaprítják a polgárőrök Debrecen külterületén. A fagyos időben különösen veszélyben vannak azok, akik nem tudnak magukról gondoskodni. A polgárőrök arra is odafigyelnek a tanyavilágban, hogy valóban melegek legyenek az otthonok. Ebben az időben ugyanis a nem megfelelően fűtött házakban is könnyű kihűlni.

Az Alföld nagy részén, és az Északi középhegység völgyeiben is jelentősen visszaesett a hőmérséklet. Fejős Ádám, az M1 meteorológusa azt mondja: a következő napokban sok helyen már nulla fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, de továbbra sem búcsúzhatunk a csípős, hajnali fagyoktól.

A rendkívüli hideg miatt a szabadban dolgozókra is jobban oda kell figyelni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy felhívást is közzétett. Ebben egyebek mellett hangsúlyozzák, hogy azokon a munkahelyeken, ahol nagyon hideg van, tehát például az építkezéseken dolgozók számára forró teát és megfelelő védőruházatot kell biztosítani. Óránként pedig akár több mint tíz perces pihenőidő is megengedett.

A címlapfotó illusztráció.