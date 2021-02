A kormány fejlesztését hazudta sajátjának Karácsony

Megosztás Tweet



Ismét más tollával próbált meg ékeskedni Karácsony Gergely főpolgármester, amikor a megújuló a pesti alsó rakpartról tett közzé bejegyzést pénteken a közösségi média oldalán.

Karácsony Gergely folyamatosan arra panaszkodik, hogy a kormány „lerohasztja” Budapestet, ennek ellenére most nagy örömmel kürtölt világgá egy újabb, a kormány által finanszírozott fővárosi zöldfejlesztést. Eddigi Facebook-politikájához hűen csupán a hozzá szükséges anyagi források hátterét hallgatta el.

A főpolgármester a mai Facebook-bejegyzésében ismét egy zöldprojekttel büszkélkedik. A pesti rakparton a kerékpárútról, gyalogossétányról van szó, amelyet egyébként még a kormány valósított meg a 2017-es FINA vizes világbajnokság idején a Dagálytól kezdve egészen a Jászai Mari térig. Itt jelenleg hiányzik egy nagyon rövid szakasz, és most Karácsony Gergely büszkén hirdeti, hogy végre ez a beruházás is elindul,

„csak azt felejtette el megemlíteni, hogy ezt is a kormány finanszírozza. Én magam is több finanszírozási okiratot aláírtam ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban”

– nyilatkozta a hirado.hu-nak Schneller Domonkos, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár.

Hozzátette, ennek fényében egyáltalán nem hiteles, hogy valaki egyszer bejelent egy fejlesztést, amit a kormány finanszíroz, hogy milyen jó, a következő pillanatban meg arra panaszkodik, hogy a kormány lerohasztja Budapestet.

„Ez a két álláspont nagyon nehezen képviselhető egyszerre”

– fogalmazott.

A Duna-part a tiéd is! Megújul a pesti alsó rakpart Kossuth tér és a Margit híd közötti szakasza! 🌳 Budapest... Közzétette: Karácsony Gergely – 2021. február 12., péntek

Nem ez az első alkalom, hogy Karácsony Gergely sajátjának kiáltja ki más sikerét

„Ugyanez történt többek közt a XIII. kerületben a Béke téri főgyűjtőcsatorna-építési projektjének esetében is, ahova szintén elfelejtették meghívni a programot előkészítő korábbi főpolgármestert, Tarlós Istvánt, a kerület polgármesterét, Tóth Józsefet, illetve a kormányzat képviselőit is. De feleleveníthetjük azt az esetet is, amikor

6,3 milliárd forint értékben biztosított 64 buszt a kormány Budapest számára, és azt is úgy szerették volna előadni, mint a saját sikereiket. Ezek mögött a bejelentések mögött azért érdemes a valóságot is meglátni”

– hangsúlyozta Schneller Domonkos.