Megérkezett a sarkvidéki hideg, aki teheti, maradjon otthon!

Markáns lehűlés érkezett erős, viharos széllel, csapadékkal – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A reggeli, délelőtti órákban még a Dunától keletre lehet számítani csapadékra: egészen délkeleten kezdetben még eső eshet, majd arrafelé is gyorsan átvált a halmazállapot fagyott esőbe, havas esőbe, végül havazásba.

A hajnali órákban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még előfordulhat némi ónos eső.

Reggeltől már mindenütt a havazás lesz a jellemző, azonban egy összeáramlási zónát leszámítva nyugat felől gyorsan el is vonul a csapadékzóna.

A déli órákig a keleti tájakon általában véve további öt centiméter friss hó hullhat, azonban hozzávetőlegesen az Eger-Orosháza városok széles sávjában a már említett konvergens zóna mentén egész nap váltakozó intenzitással havazhat, így arrafelé akár 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat.

Kiemelendő, hogy az éjszakai gyors hidegbetörés következtében a korábban lehullott csapadék a felszínre, az utakra fagyott, így azok jegesek, csúszósak lehetnek!

A Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében az északnyugati szelet, illetve az északkeleti országrészben (Bodrogköz, Hajdúság, Nyírség) pedig az északkeleti szelet kísérhetik nagy területen erős, viharos széllökések (jellemzően 60-85 kilométer/óra).

Főleg a Dunántúl középső területén (Bakony, Balaton környéke), illetve a szélre érzékeny északkeleti vidékeken ennél erősebb lökések ( 85-95 kilométer/óra) is várhatók. Emiatt a hófödte tájakon, elsősorban az északkeleti megyékben, illetve a Dunántúl középső megyéiben hófúvásra is számítani kell, különösen északkeleten akár erősebb hófúvás is kialakulhat.

A hóval borított, szélcsendes, felhőmentes északkeleti tájakon napnyugatát követően gyorsan zuhanásnak indul a hőmérséklet, kemény fagyokra (-15°C alatti hőmérsékletekre) kell számítani.

A címlapfotó illusztráció.