Így hazudtak az uniós közbeszerzésekről a baloldali lapok

Ismét álhírt terjesztett több balliberális hírportál. A Reuters hírügynökségre hivatkozva kedden több oldalon is azt írták, hogy Brüsszel a közbeszerzési törvény módosítását kérte Magyarországtól. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a kormány semmilyen, sem hivatalos, sem informális megkeresést nem kapott a brüsszeli testülettől a közbeszerzések ügyében – hangzott el az M1 Híradójában.



„A közbeszerzési törvény módosítását kérte Magyarországtól Brüsszel” – állította egy cikkben a Reuters hétfőn. A hírügynökség egy belső dokumentumra hivatkozva azt írta: az európai uniós végrehajtó testület arra szólította fel Magyarországot, hogy vezessen be reformokat a közbeszerzési szabályozásban, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság folyósítsa a járvány utáni helyreállítási forrásokat.

A hírt hazánkban több balliberális hírportál is tényként vette át, és a Reutersre hivatkozva azt írták: Magyarországon a gyakorlatban nem kielégítő a közbeszerzési verseny.

Álhír, hogy az Európai Bizottság a közbeszerzési törvény módosítását kérte volna

– reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-nek. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány semmilyen hivatalos vagy informális megkeresést nem kapott a brüsszeli testülettől.

Hozzátette: a kormány folyamatosan egyeztet a bizottsággal a helyreállítási alapról, az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár pedig jelenleg is Brüsszelben tárgyal.

A járvány utáni újjáépülést szolgáló pénzek folyósításához a tagállamoknak úgynevezett nemzeti helyreállítási terveket kell készíteniük. Ennek keretében a magyar kormány azt a javaslatot tette Brüsszelnek, hogy csökkenti az úgynevezett egyajánlatos közbeszerzések számát, és a tanácsadók köre is ismert lesz.

Gulyás Gergely arról is beszélt:

a kormány elvárja az Európai Bizottságtól, hogy tisztázza a helyzetet,

és cáfolja, hogy a bizottság a kormány javaslatait követelésként fogalmazta volna meg. Az ilyen jellegű álhírek ugyanis veszélyeztetik határozat ratifikációjához szükséges közbizalmat.

Az Európai Bizottság szóvivője az M1 kérdésére szerdán azt állította, hogy az unió az ügyben egyelőre nem foglalhat állást hivatalosan.

Győri Enikő, fideszes EP-képviselő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet,

hogy hazánk közbeszerzési szabályozása eddig is megfelelt az uniós előírásoknak.

Ez derül az Európai Bizottság belső eredménytáblájából is: eszerint a Magyarországon lebonyolított közbeszerzéseknek kevesebb mint fele egyszereplős. Ez az arány 2019-ben 40 százalék volt. Az uniós eredménytáblán az is látszik, hogy a legutolsó adatok szerint a tagállamok közül GDP-arányosan Magyarország hirdette meg a legtöbb nyílt közbeszerzési eljárást.

A Közbeszerzési Hatóság 2020-as gyorsjelentése szerint ráadásul tavaly tovább csökkent az egyajánlatos és a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárások száma. A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon az európai uniós összehasonlításban is kimagasló a közbeszerzések átláthatósága. 2019-ben az eljárásokkal kapcsolatos információk 98 százaléka volt teljesen transzparens, amivel Magyarország Csehországot, Belgiumot és Ausztriát is megelőzte.

