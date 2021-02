Alig kezdődött el az év, máris rengeteg migráns akart átjutni a kerítésen

Megosztás Tweet



Idén eddig tízezer száz határsértőt fogtak el Magyarország szerb, román és horvát határszakaszán, és 126 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészet miatt – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

Bakondi György az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hogy egészen kiemelkedő számú, harminc-negyven fős csoportok is kísérletet tesznek a jogellenes határátlépésre. Szerbiába folyamatos a migránsok beérkezése, emellett a határtól dél-szerbiai táborokba szállított migránsok is folyamatosan visszatérnek a szerb-magyar határhoz.

Közlése szerint folyamatos a visszaáramlás Bosznia-Hercegovinából is, a horvát szakasz leküzdhetetlensége okán az illegális bevándorlók visszamennek Szerbiába, és onnan próbálnak kísérletet tenni az illegális határátlépésre. Továbbá töretlen az érkezés Görögországból is, ahol a járványhelyzet miatt kedden vezettek be szigorúbb intézkedéseket, és elég gyakori az érkező migránsok között a fertőzöttség – fűzte hozzá a belbiztonsági főtanácsadó.

Bakondi György szólt arról is, hogy a migrációs nyomás miatt Brüsszel egyes kerületeibe már a buszok sem mernek bemenni.



A brüsszeli közlekedési vállalat szóvivője is megerősítette, hogy törlik az egyik brüsszeli városnegyeden áthaladó járatot, mert a buszokat rendszeresen kövekkel dobálták a környék lakói; Svédországban pedig vannak olyan vonatok, amelyek nem állnak meg egyes megállókban – hangzott el a műsorban.

Azokban az országokban, ahol a népességen belül a migráns hátterűek száma meghaladja a 10 százalékot, nagyon komoly, több tekintetben visszafordíthatatlan helyzet alakul ki, hiszen ezen emberek nagy része – a szociális segély nagysága miatt – nem keres munkát – vélekedett Bakondi György.

A címlapfotó illusztráció.