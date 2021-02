Havazás, viharos szél, mínuszok – Ekkor érkezik a dermesztő szibériai fagy Magyarországra

Megosztás Tweet



A mai és holnapi napon leginkább az éjszakák lesznek hidegek, mínusz 4 fok körül alakulnak a maximumok. Csütörtökön azonban betör az országba a kemény tél, ami viharos szelet és havazást hoz magával – hangzott el az M1 Ma délelőtt adásában.



„Sokan annak hallatán, hogy sarkvidéki, megijednek, hogy tényleg brutális hidegre, mínusz 30–40 fokra kell számítani. Ez azonban általában nincs így, bár valóban a sarkvidék felől hozza az északi szél a hideg légtömeget, ez útja során megenyhül, és nálunk már jóval barátságosabb formában ér célt. Általában. De most azért nálunk is lesznek kemény fagyok” – mondta Molnár Csilla az M1 meteorológusa.

Évek óta február a leghidegebb hónapunk, most pedig a hideg egy anticiklon peremén egy markáns hidegfrontot követően érkezik hozzánk, és bizony „bekebelezi” a Kárpát-medencét, és nem lesz enyhébb az idő, mint a legészakibb tájakon – tette hozzá.

Szerda estétől érkezik a szél

Szerda késő estétől a legnyugatibb tájakon már erős, óránként 60 kilométer feletti széllökésekre lehet számítani, és az éjszaka egyre nagyobb területen támad fel a szél.

Csütörtökön már a hajnali órákban orkán erejű szél kíséretében „robban” be egy markáns hidegfront.

A reggeli órákban lesz a legmelegebb, majd óráról órára csökken a hőmérséklet. Csütörtök délelőtt a Bakonyban már az óránkénti 80 kilométert is túlszárnyalja a szél erőssége, de még délután is lesznek viharos széllökések, majd estére, éjszakára mérséklődik, de a légmozgás továbbra is északias marad, így a hideg kitart.

Pénteken és hétvégén is marad az erős északi szél, ami a hőérzetet rontja, mindenütt fagypont alatt maradnak a csúcsértékek is.

Mindenütt kemény fagyokra számíthatunk az éjszakákon, a szélvédett, hófödte tájakon, a fagyzugosabb helyeken mínusz 20 fok körüli minimumok várhatók. A valaha mért leghidegebb februári hőmérséklet mínusz 35 fok volt, 1940. február 16-án.

Rég nem látott káoszt okozott a hóvihar Hollandiában

Hollandiában teljesen megbénult az élet a Darcy nevű hóvihar miatt, az országban életbe léptették a legmagasabb szintű, vörös riasztási fokozatot – írta vasárnap a helyi sajtó. Nem jártak a vonatok, az autópályákat lezárták.

Hóvihar érte el Hollandiát (Fotó: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink)

Az erős havazás mellett a viharos szél is gondot okoz. Az összes bajnoki mérkőzést elhalasztották.

A dél-németországi Fekete-erdő legmagasabb hegyét, a Feldbergent is beborította a hó (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)

Németországban,

Brüsszelben is alkalmas a hó szánkózásra (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Belgiumban,

London, Beckenham Place Park (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

és Nagy-Britanniában is hatalmas havazást okozott Darcy.