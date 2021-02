Kezdődik a krónikus betegséggel küzdők oltásai is

Megosztás Tweet



Folytatódik a legidősebbek oltása, és elkezdődik a 60 évnél fiatalabb, krónikus betegséggel küzdő emberek oltása is: nagyjából így lehet összefoglalni az e heti terveket – hangzottl el az M1 Híradójában.



A kórházi oltópontokon már bevetik az orosz Szputnik V vakcinát is, a krónikus betegeket pedig AstraZenecával oltják a háziovosok: azok számíthatnak a háziorvosok hívására a napokban, akik regisztráltak, és szív- és érrendszeri betegségben, krónikus tüdőbetegségben szenvednek, daganatos betegségük van, cukorbetegek vagy transzplantáltak.

Ismétlő oltásokat kapnak már az egészségügyi dolgozók

Gyors vizsgálat, és ha minden rendben van, az orvos beadja a vakcinát. A székesfehárvári kórházban ötezer egészségügyi dolgozót oltottak be eddig, és többségük már a második dózist is megkapta.

„Azért döntöttem, hogy beadatom magamnak, hogy védjem a pácienseimet is meg magamat, illetve a családtagjaimat, semmilyen mellékhatást eddig nem tapasztaltam” – mondta Horváth Zsombor fogorvos.

Az ismétlő oltásokat kapják az egészségügyi dolgozók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban is.

A teljes védettség nagyjából egy hét alatt alakul ki a szervezetükben.

„Nagyon várom az oltást, hogy a mai napon megkapjam, hogy védett lehessek, hogy a szeretteimmel tudjak találkozni, meg tudjam ölelni őket. Nyilván egészségügyi dolgozóként fokozott veszélynek vagyunk kitéve” – közölte Tóth Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház osztályvezető főorvosa.

Az egészségügyi dolgozók mellett a háziorvosi praxisok 82 év fölötti pácienseit is oltják a kórházakban. Miskolcon minden érintett idősnek, aki regisztrált, beadták a vakcinát.

„Az idősek oltását teljesen elkülönítetten tudtuk végezni, ami járványügyi szempontból azt gondolom, hogy egy pozitív dolog. Az idősek nagyon aranyosak voltak, nagyon örültünk, hogy itt voltak nálunk, és azt gondolom, hogy jól és gördülékenyen zajlott az oltásuk” – Molnár Márta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főorvosa.

Újabb csoport oltása is megkezdődik

A regisztrált idősek oltása folytatódik. A háziorvosok a Moderna mellett a Pfizer vakcinaszállítmányokból, a kórházak pedig az újonnan engedélyezett orosz Szputnyik V-ből is kapnak. Továbbá elkezdik használni a brit AstraZeneca oltóanyagot is, elsőként a 60 év alatti regisztrált krónikus betegeknek adják be. Ezzel egy újabb csoport oltása is elkezdődik itthon.

„Ez az oltóanyag nagyon könnyen kezelhető, nem igényel speciális körülményeket, ugyanakkor ezt a vakcinát az előírásoknak megfelelően a 60 év alattiaknak tudjuk adni. Ezért ezzel a vakcinával egy újabb célcsoport is megnyílik az oltási rendben. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy folytatjuk a regisztrált legidősebbek oltását, mellettük a 60 év alatti krónikus betegek oltás is megkezdődhet” – György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

„Egyre többen bíznak a védőoltásban, az emberek csaknem fele beoltatná magát itthon” – mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: mintegy 290 ezren már megkapták a koronavírus elleni vakcinát. Ezzel hazánkban az átoltottság elérte a három százalékot. Ez magasabb, mint az európai átlag, amely jelenleg 2,7 százalék.

„Nagyon örvendetes, hogy míg a járvány kezdete idején, illetve a védőoltások alkalmazását megelőzően csak egy 15 százaléknyi fő szerette volna oltatni magát, ez most már több mint ötven százalékra felment. Nagyon fontos az, hogy biztonságos vakcinákkal rendelkezzünk, bárhonnan is jöjjön az a vakcina” – közölte az országos tiszti főorvos.

Hozzátette:

a terv az, hogy márciusban elindul a tömeges oltás Magyarországon.

Aki szeretné megkapni a vakcinát, annak regisztrálnia kell postai úton vagy a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon.