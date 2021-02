Megosztás Tweet



Indulhat az oltás az orosz vakcinával: megkapta az engedélyt a Szputnyik V a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NKK). A hatósági vizsgálatok szerint az oltóanyag minden előírásnak megfelelt, és embereken alkalmazható – hangzott el az M1 Híradójában.



A Szputnyik V már a negyedik engedélyezett vakcina Magyarországon. A hét elején érkezett belőle az első szállítmány, akkor 20 ezer embernek elegendő jött, de később összesen 1 millió embernek elég oltóanyagot várunk Oroszországból. Az országos tisztifőorvos azt mondta: a Szputnyik V biztonságos és hatékony.

Kedden 40 ezer ampullányi, azaz 20 ezer ember beoltására elegendő Szputnyik V vakcina érkezett Magyarországra. Ez volt az első jelentős mennyiségű szállítmány.

A magyar szakemberek november óta tanulmányozzák az orosz vakcinát. Európában elsőként hozzánk érkezett az oltóanyagból, kifejezetten azzal a céllal, hogy itthon is megvizsgálhassák a szérumot.

Ezt először az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tette meg: áttekintették az oltóanyag dokumentációit, szakértőket vontak be, és ellenőrizték az oroszországi gyártóhelyet is.

Mindent rendben találtak

Miután mindent rendben találtak, január 20-án megadták az engedélyt a szer használatára. A vizsgálatok szerint a Szputnyik V hatékonysága több, mint 90 százalékos, ráadásul időseknél is biztonságosan alkalmazható. Beadásának csak alsó korhatára van, 18 év felett mindenkinek adható.

Az OGYÉI főigazgatója szombaton arról beszélt az M1-en, hogy a közeljövőben az Európai Unióban is benyújtják a Szputnyik V engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat.

Az OGYÉI mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ is tanulmányozta az orosz vakcinát. Minden egyes gyártási tételt megvizsgáltak.

Az emberi erőforrások minisztere vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy az NNK befejezte a Szputnyik V hatósági vizsgálatait és megállapította: a vakcina megfelelő és alkalmazható a koronavírus elleni védekezésben.

Négy oltóanyag kapott engedélyt

Kásler Miklós úgy fogalmazott: a döntés értelmében így már négy oltóanyag kapta meg Magyarországon az engedélyt: A Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca széruma után már a Szputnyik V is rendelkezésre áll.

„A Szputnyik vakcinának is a vizsgálatai lezajlottak a Nemzeti Népegészségügyi Központban jó eredménnyel zárultak, tehát amit felszabadítunk felhasználásra, azok a vakcinák hatékonyak, hatásosak és biztonságosak. Tudjuk jól, hogy ebből egy millió ember beoltására elegendő vakcinát várunk” – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A kormány megállapodása szerint 3 hónap alatt 2 millió ampullányi, vagyis 1 millió ember beoltására elegendő orosz vakcina érkezik Magyarországra. Az oltóanyag ugyanazzal a technológiával készül, mint az AstraZenecáé.

A koronavírus tüskefehérjéjének génjét egy ártalmatlanított vírus segítségével juttatják be a szervezetbe. Hatékonysága megegyezik a nyugati vakcinákéval, amelyről a brit orvosi szaklap, a The Lancet is beszámolt.