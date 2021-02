Felgyorsítja szállításait az AstraZeneca

Egyre több uniós országba érkezik meg az AstraZeneca első vakcinaszállítmánya. Franciaországban már be is adták az első adagot az oltóanyagból. Magyarország 20 ezer embernek elegendő vakcinát kapott szombaton, ezt a 60 év alatt krónikus betegek kapják majd meg. Március végéig 40 millió érkezik az Unióba az oxfordi oltásból. Ennek a vakcinának több előnye is van, például hogy nem kell rendkívüli hidegben tárolni, így sokkal egyszerűbb a szállítása is.– hangzott el az M1 Híradójában.