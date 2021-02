Jön a tiszai árhullám, vele több száz köbméter szemét

Árad a Tisza, az árral együtt pedig rendszeresen rengeteg hulladék is érkezik a folyó felső szakaszán. A vízügy harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, a folyó megtisztítása pedig már pénteken el is kezdődött. Csak pénteken 300 köbméternyi hulladékot emeltek ki a vízből. Ennek egy része természetes eredetű, de sok benne az emberi szemét is: palackok, dobozok, amelyek rendkívül veszélyesek a környezetre – hangzott el az M1 Híradójában.