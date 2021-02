Jó ütemben halad az idősek oltása

Megosztás Tweet



A háziorvosok már végeztek a legidősebbek felének beoltásával és a kórházakban kijelölt oltópontokon is jól halad a vakcina beadása. Az oltópontokon a Pfizer-vakcinát kapják meg azok az idősek, akik regisztráltak. Eddig senkinél sem jelentkeztek komolyabb oltási reakciók, miközben már több mint 15 ezer embert oltottak be. Vasárnapig ez a szám eléri a 40 ezret – hangzott el az M1 Híradójában.



Pálffy Attiláné egy percig sem gondolkodott, hogy kérje-e a vakcinát. Azt mondta: szeretne újra szabadon mozogni, amihez erre van szükség.

„Vártam már, gondoltam, hogy majd ránk kerül a sor, aztán a háziorvos fölhívott, és úgy hívott föl, hogy nagy örömöt mondok, tanárnő” – mondta az M1 Híradónak az idős nő.

Baranya megyében több oltóhelyen már befejezték az idősek oltását, vasárnapig pedig naponta 6-700 embert oltanak be hat oltóponton.

„Azt látjuk, hogy az idősek aktivitása, együttműködési készsége óriási, még a 100 év magasságában is azt látjuk, hogy jönnek, beülnek, beszélgetnek, együttműködnek, és roppant kíváncsiak az oltással kapcsolatos mindenféle viszonyokra” – mondta Sebestyén Andor a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ elnöke.

Somogy megyében két oltóponton mintegy 400 idős oltanak be a hétvégén. Azoknak, akiket a rokonaik nem tudtak elvinni az oltásra, a kórházak betegszállítói segítettek.

„Éppen azért, hogy ne kelljen várniuk, hogy időben sorra kerüljenek. Azért van hétvégén az oltás, hogy elkerüljük a nagy betegforgalmat, hogy a hozzátartozók is könnyen le tudjanak parkolni a kórház körül. A betegszállítás is megoldott” – mondta Szörényiné Ványi Gabriella, a Kaposi Mór Oktató oltópontszervezője.

Székesfehérváron is csak részletes vizsgálat után adták be a vakcinát. Az idősek többsége azért regisztrált, hogy biztonságban tudja az egészségét.

„Még azért szeretnék egy kicsit élni. Ha már meg kell halni, ne ebben haljak meg, ha van rá lehetőség” – mondta Sütő Lászlóné.

Az esetleges oltási reakciók ellátására is felkészültek a kórházak.

„Mindent előkészítettünk, és felkészültünk rá, hogy ágylehetőség legyen, hogy olyan gyógyszerek legyenek, ami esetleg azonnal beadandó, de semmi ilyenre nem volt szükség” – mondta Reiber István Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház Covid-19 védelmi főkoordinátora.

Kecskeméten is azokat az időseket oltják, akik regisztráltak. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi dolgozók második körös oltása is folytatódik, illetve az oltópontok számát is bővítették.

„A péntek esti adatok alapján, nagyjából eddig 8500 vakcinát használtunk fel itt, a kecskeméti oltóponton. A városi kórházak, Baja, Kiskunhalas, Kalocsa és Kiskunfélegyháza további 3000 adag vakcinát használt fel” – emelte ki Nagyné Szigeti Dóra, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókorház PR menedzsere.

A Debreceni Egyetemen hat oltóponton a Pfizer vakcina első adagját kapták meg azok, akik regisztráltak az oltásra.

„Amíg oltatlan lakos van, addig fertőzési lehetőség is létezik.”

Arról, hogy valaki megkaphatja-e a vakcinát, a háziorvos és a szakorvos döntött korábban.

„Nekik nagyon gyakran van olyan krónikus társbetegségük, ami miatt az ő felkészítésük különösen gondosságot elővigyázatosságot igényel. Minden esetben a háziorvos és a krónikus betegség miatt gondozó orvosuk közösen döntöttek arról, és ítélték meg az olthatóságot” – mondta Papp Mária, a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ oltási szakmai koordinátora.

Az időseket az esetleges oltási reakciókról is tájékoztatták ezen a fővárosi oltóponton.

A Szent Imre Kórház az egyik olyan fővárosi oltópont, ahol a hétvégén csaknem 280 embertt oltanak be. A legidősebb oltakozó több mint 100 éves, ahogy másoknak, úgy neki sem voltak oltási reakciói.

Deák Pálné az M1 Híradójának hálájának adott hangot.

„Olyan sokat számít, és ez olyan nagy dolog, hogy én ehhez hozzájutok, hogy ezt nem is tudom elmondani” – mondta.

„Ahogy elérhetővé válnak a vakcinák, és egyre több embert oltanak be gond nélkül, úgy nő a lakosság oltakozási kedve is” – erről a Szlávik János beszélt az M1-nek. Az infektológus úgy fogalmazott: korábban csak a lakosság 35 százaléka adatta volna be biztosan magának valamelyik oltóanyagot.

„Ez a szám elkezdett emelkedni, jelenleg már több mint 40 százalék, nem beszélve arról, hogy a legnagyobb rizikóval rendelkező időseknél, krónikus betegeknél ez az arány sokkal, de sokkal magasabb” – fogalmazott.

A harmadik körös oltási kampányban vasárnapig 40 ezer időst oltanak be.