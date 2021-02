Így szakad ketté az ország időjárása – Videó!

Megosztás Tweet



15-16 fokos hőmérséklet-különbség volt ma az ország területén, hasonlóra számíthatunk vasárnap is.



Baranya megyében igazi tavasz volt ma napközben. Sokan kihasználták a napsütést, és a meleget és szabadtéri programot terveztek: kirándultak, bicikliztek – élvezték a jó időt.

– Itt Pécsen ma 12-14 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála, de délebbre a határ mentén 16 fok is lehetett. A hét közepén még havazott is, csupán két napja van tavaszias idő. Sokan a téli kabátot is lecserélték egy dzsekire, vagy pulóverre – árulta el Sasvári Bernadettet tudósító.

Nem mindenütt van azonban jó idő, Észak-kelet Magyarországon szombaton is hideg volt. Bánkúton van az országban a leghidegebb, mínusz egy fok. A köd szinte egyáltalán nem oszlik fel, napsütésnek nyoma sincs. Kellemetlen a levegő, a nyirkos időben pedig még rosszabb a hőérzet. Ez az időjárás jellemző napok óta a térségben. Néhány hófolt ugyan van a hegyekben, de síelni, szánkózni nem lehet rajta.

