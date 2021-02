A siker küszöbén az SZNT aláírásgyűjtő akciója

Célba ért a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés. A lettországi oroszok aláírásaival megvan a kilencedik támogató ország is. A petíciót a Székely Nemzeti Tanács indította 2019-ben. Az egymillió aláírás már az első körben összegyűlt, és most pedig a másik feltétel is teljesült, vagyis, hogy legalább 7 uniós tagállamban elérjék a limitet – hangzott el az M1 Híradójában.