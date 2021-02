Stagnál a járvány Magyarországon

Megosztás Tweet



Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1576 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A kormányzati portálon azt írták: 373 564-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 12 930-ra emelkedett, a gyógyultak száma 275 764.

Az aktív fertőzöttek száma 84 870-re csökkent. Kórházban 3638 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 302-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 20 254-en vannak, a mintavételek száma 3 229 242-re nőtt.

Azt írták: eddig 264 530 embert oltottak be, közülük 92 773-an már a második oltást is megkapták. Csütörtökön megkezdődött a regisztrált legidősebbek oltása: minden háziorvosi praxisból hat idős embert kórházi oltóponton oltanak be, 1080 háziorvos pedig maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert.

Közölték: a brüsszeli vakcinabeszerzés „teljesen kiszámíthatatlan”, Magyarország ezért mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltások megkezdéséhez.

Múlt pénteken újabb vakcina beszerzésére szerződött Magyarország: 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm-oltóanyag érkezik a következő 4 hónapban, Oroszországból pedig egymillió ember oltására elég vakcinát várnak 3 hónap alatt. Az első, 20 ezer ember oltására elég szállítmány már meg is érkezett – tették hozzá.

„Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és amelyeket már több országban is alkalmaznak” – hangsúlyozták.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttek le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac). Ezekből eddig csak Pfizer- és Moderna-vakcinák érkeztek Magyarországra.

Múlt héten – az EU-ban harmadikként – az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett oltóanyaga is megkapta az uniós forgalomba hozatali engedélyt. Ezt a vakcinát a magyar hatóság már korábban engedélyezte, így hamarosan ebből a vakcinából is érkezhet Magyarországra – írták.

Hozzátették: a védőoltás ingyenes és önkéntes. Eddig már csaknem 2 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik – írták. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (69 256) és Pest megyében (46 432) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (21 131), Borsod-Abaúj-Zemplén (20 842) és Győr-Moson-Sopron megye (20 765). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (8211).