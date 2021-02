Sissi oroszlánja csak a kezdet volt, már a Szent István-termet kárpitozzák

Megosztás Tweet



A Nemzeti Hauszmann Program a felelős cselekvés programja, amely új korszakot nyit a városrész újjászületésében. A felújítási munkálatokról, a munkálatok alatt talált különleges leletekről is beszámolnak, illetve egyes épületekről, helyszínekről korabeli fotókat is közzétesznek a közösségimédia-felületükön.

A budai Vár Magyarország, Európa és a világ kiemelkedően értékes épített és kulturális örökségének része, a nemzet szimbolikus helyszíne, identitásunk alapköve, amelyért közös felelősséggel tartozunk. A Vár több mint 750 éves történetében egymást váltották az építés és a rombolás, az alkotás és a pusztítás időszakai. Szerencsések vagyunk, hogy mi az építők és az alkotók generációjához tartozhatunk.

A Nemzeti Hauszmann Program a felelős cselekvés programja, amely új korszakot nyit a városrész újjászületésében. A 2019−2021-es időszak fejlesztési terveit egységbe foglaló program során elvégezik a közterületek, a parkok, a várkertek rendbetételét, befejezik a Főőrség és a Lovarda épületét.

Az építkezésekkel párhuzamosan zajlik a lerombolt épületek újratervezése, valamint a Budavári Palota teljes felmérése annak érdekében, hogy az épület lehetséges rekonstrukciójáról és hasznosításáról kellően megalapozott javaslat születhessen – olvasható a Nemzeti Hauszman Program honlapján.

A felújítási munkálatokról, a munkálatok alatt talált különleges leletekről is beszámolnak, illetve egyes épületekről, helyszínekről korabeli fotókat is közzétesznek a közösségi média felületükön. Legutóbb például arról tájékoztattak, hogy megtalálták Sissi császárné pihenőházának oroszlánszobrát a budai Várban, de megcsodálhattuk az archív fényképeket a Budavári Palota Habsburg-terméről, amelynek mennyezetét egykor díszítő csodálatos freskókat Lotz Károly készítette.

A legszerényebb zseniként emlegették, a monumentális falfestményei pedig mindenkit elkápráztattak. A Budavári Palota... Közzétette: Nemzeti Hauszmann Program – 2021. január 15., péntek

Annak érdekében, hogy a lakosság is folyamatosan értesüljön a munkálatok aktuális állásáról, elindítottak egy videósorozatot is Budavári történetek címmel. A videósorozat legújabb részében az érdeklődők bepillantást nyerhetnek abba, hogyan készülnek a 2021. augusztus 20-án megnyíló Szent István-terem különleges kárpitmunkái.

A Budavári Palota déli összekötő szárnyában néhány hónapon belül újjászületik a második világháborúban megsemmisült, ám most a Nemzeti Hauszmann Program keretében újra elkészülő reprezentatív terem.

Megjelent a Budavári Történetek legújabb adása! Nézőink most bepillantást nyerhetnek abba, hogyan készülnek a 2021.... Közzétette: Nemzeti Hauszmann Program – 2021. február 1., hétfő

Textildíszítéseit Európában egyedülálló iparművészeti bravúrral, 120 éves mintákból alkotják újra a szakemberek. Most az aprólékos, rengeteg türelmet és tudást igénylő munkába is betekintést nyújtanak, de a képernyőkön keresztül elhozzák a varázslatos, hólepte Budavári Palotanegyed hangulatát is – olvasható a közösségi médiára feltöltött bejegyzésükben.

A Budavári történetek előző adásai itt nézhetők vissza.

A címlapfotó illusztráció.