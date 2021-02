Segítsen elnevezni a vidrakölyköt! – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Óriásvidra-kölykök születtek októberben a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A két állat közül az egyiknek az állatok gondozói választhattak nevet, a másik kölyök nevének kiválasztásához az állatkert online szavazást tett közzé a honlapján.

„Csupa mókával, hancúrozással, birkózással, homokfürdőzéssel és vízben pancsolással telnek az októberben született óriásvidra kölykök mindennapjai: ez látható legújabb kisfilmünkben. Eljött annak is az ideje, hogy nevet keressünk nekik!” – írta a Zoobudapest.hu.

A kölykök október 7-én születtek, de mivel az első hetekben a legteljesebb nyugalomra van szükségük, és még az állatkerti munkatársak közül is csak azok közelíthették meg férőhelyüket, akiknek ott feltétlenül dolguk volt, a látogatók akkoriban még nem láthatták őket.

Mire a nagyközönségnek is megmutathatták volna a jövevényeket, a koronavírus-világjárvány miatt újra be kellett zárni az állatkertet, így a vidrakölyköket az interneten közzétett kisfilmben mutatták be.

A két állat közül az egyiknek az állatok gondozói választhattak nevet. Állatkertünk ezzel is igyekezett elismerni az óriásvidrákkal foglalkozó munkatársak nélkülözhetetlen munkáját. Választásuk a Bahia névre esett: így nevezik Brazília egyik szövetségi államát is – olvasható az állatkert honlapján.

A másik állat nevének kiválasztásához viszont a nagyközönség segítségét kérik. Február 9-ig, azaz jövő kedd éjfélig lehet itt szavazni, az eredményeket február 10-én, szerdán hirdeti ki az intézmény.