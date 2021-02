Precedensértékű ítéletet hozott a Kúria a közmédiával kapcsolatban

Megosztás Tweet



Eleget tett a közmédia a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek – állapította meg a Kúria. Egy olyan beszélgetéssel kapcsolatos jogi vita jutott el a legfelsőbb bírói testületig, amelynek a témája az ellenzéki képviselők 2018-as, MTVA-székházban történt akciója volt – hangzott el az M1 Híradójában.



2018 decemberében az MTVA Kunigunda útjai székházában baloldali országgyűlési képviselők egy csoportja titulusára hivatkozva megpróbált beavatkozni a műsorfolyam szerkesztésébe.

A képviselők azt hangoztatták, hogy be kell engedni őket a szerkesztőségbe és a stúdióba is. Hogy ezt elérjék, többször is a stúdiót védő őrökre támadtak.

„Itt hadd hívjam fel a figyelmét, hogy ettől kezdve ez a rendeltetésszerű működés megzavarása” – közölték a biztonságiak.

A rohamot az ellenzéki politikusok a biztonsági szolgálat kérésére sem hagyták abba. A DK-s Varju László például ellenállt, összecsuklott, és hosszú tízperceket töltött a földön, amikor az őrök ki akarták vezetni.

Mindeközben az épület előtt a demonstrálók csaknem felgyújtottak egy rendőrt.

A tömeg betörésével a képviselők is fenyegetőztek. A politikusok akciója miatt a III. kerületi jegyző birtokvédelem alá helyezte a közmédia székházát. Ezt a baloldal kifogásolta, és jogi huzavona lett az ügyből, melynek lezárulta után a közmédia ügyvédeivel stúdióbeszélgetésre került sor.

A műsorban a műsorvezető többször is utalt az ellenzéki véleményekre, sőt a DK közleményét is beolvasta. Ennek ellenére a baloldal számonkérte a kiegyensúlyozottságot.

Eleget tesz a közmédia a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek – az érintett műsorról ezt állapította meg most a Kúria.

Határozatában azt írja: ha a médiaszolgáltató legalább utalás szintjén bemutatja a szembenálló véleményeket, akkor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó törvényi kötelezettségének eleget tesz.

Hozzáteszik: ezáltal a közönség valamennyi releváns információhoz hozzájut a hírrel kapcsolatban, és sokoldalúan tájékozódva véleményt alkothat.

A politikai üzenete az, hogy a baloldal folyamatosan hazudott a közmédiáról az elmúlt években a tájékoztatás, a kiegyensúlyozottság és a tartalomszolgáltatás tükrében.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en hangsúlyozta: a Kúria döntése kimondja, hogy a közmédia a sajtótörvénynek és a médiatörvénynek is eleget tett. A jogi nézőpont mellett azonban a határozat politikai üzenettel is bír.

„Ahogy azt a legfőbb bírói fórum megállapította, minden olyan vélemény elhangzott a műsorban utalásszerűen, említésszerűen, amely valamennyi szemben álló fél álláspontját magában hordozta, és ebből fakadóan kijelenthető, hogy bár minden egyes esetben az adott műsort kell vizsgálni az eljáró bíróságoknak, azért a sok sommás megállapítás, amely dehonesztálóan, negatívan minősítette a közszolgálati médiát, az most egy ítélettel cáfolatot nyert” – mondta ifj. Lomnici Zoltán.

A Századvég jogi szakértője hozzátette: a határozat precedensértékű, és a közmédia minden olyan műsorára érvényes lehet, amelyeket a baloldal az elmúlt években elfogultnak bélyegzett.