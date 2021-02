Megkapta a második oltást is Müller Cecília

A kormány hivatalos Facebook oldalán közölték., hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos megkapta a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája második adagját.

Az oltást Bedros J. Róbert, az országos kórházfőparancsnok helyettese, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója adta be.

Az első oltást január 13-án szintén Bedros doktor adta be az országos tiszti főorvosnak.

Az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Müller Cecília elmondta: az a cél, hogy a lehető leggyorsabban a legtöbb embert immunizálják, előrevéve a magas kockázatú csoportokat. Hozzátette: 75 807-en a már második védőoltást is megkapták.

A héten elkezdődik a legidősebbek oltása, a háziorvosok már megkapták az oltásra előre regisztráló idősek névsorát, és a Moderna-vakcináját már kiszállították a kormányhivatalokhoz. Ebből kap majd 1080 háziorvosi praxis egy-egy ampullát, amelyből tíz-tíz ember oltható – ismertette.

Kedd estig 86 929-en részesültek védőoltásban, ezzel az orvosok felhasználták az összes rendelkezésre álló vakcinát – jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Január 18-án elkezdődik az az időszak, amikor az első hullámban beoltottak megkapják a második adag vakcinájukat is – tette hozzá. Csütörtöktől pedig oltani kezdenek a nemrég hazánkba érkezett Moderna gyártmányú vakcinákkal is, amelyek további 3600 ember beoltását teszik lehetővé.