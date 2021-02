Hadházy felelőtlen álhírekkel operál az OGYÉI szerint

Megosztás Tweet



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerint ismét félrevezeti és veszélyezteti a lakosságot Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése az orosz Szputnyik V vakcina engedélyéről.

Hadházy Ákos szerdán a közösségi oldalán arról írt, hogy a „magyar hatóság úgy adta ki az orosz vakcinára az engedélyt, hogy az engedélyezéshez szükséges alapvető méréseket és vizsgálatokat sem végezte el”.

A képviselő szerint ez az engedélyben is „feketén-fehéren le van írva".

Az OGYÉI Kommunikációs és Koordinációs Főosztálya az MTI-hez eljuttatott szerda esti közleményében úgy reagált: az intézet munkatársait megdöbbenti a képviselő „lakosságot félrevezető” bejegyzése.

Az ilyen „felelőtlen álhírek” veszélyeztetik a védőoltási program és a járvány elleni védekezés sikerét, ezáltal az emberek egészségét és életét – írták.

Hozzátették: Magyarországon eddig is és ezután is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak.

Kitértek arra: miután Hadházy Ákos megkereste őket, az intézet a lehető legrövidebb időn belül eljuttatta neki a „törvényesen átadható dokumentációt”.

A képviselő azonban - „nyilvánvaló hozzá nem értéséből fakadóan” - a közösségi médiában „teljesen hamis képet festett” az engedélyezésről.

Az általa hiányolt vizsgálatokat - folytatták - az OGYÉI a feltételes engedély megadásakor előírta, és ezt vizsgálja minden gyártási tételen a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

„Tehát egyetlen magyar embert sem olthatnak be a vakcinával, ha nem megfelelő a laboratóriumi vizsgálat eredménye” – szögezték le.

Megjegyezték: a napokban egy rangos nemzetközi orvosi szaklapban megjelent cikk is arra utal, hogy az OGYÉI jó döntést hozott, amikor feltételesen engedélyezte a Szputnyik V vakcinát, mivel a legfrissebb kutatások szerint a hatásossága meghaladja a 91 százalékot.

Ezt támasztja alá a gyártóhelyen végzett ellenőrzés és az értékelés eredménye is – tették hozzá.

Az OGYÉI a közleményben arra kérte Hadházy Ákost, hogy a „jövőben a saját állatorvosi szakterületéhez tartozó témákat kommentálja, és ne veszélyeztesse a magyar lakosság pandémiával szembeni védekezését azzal, hogy álhíreket terjeszt”.