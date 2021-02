Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatója. Cikkünk frissül.

Napi renitensek

Az elmúlt 24 órában 187 ember nem viselte a maszkot, 152-en közterületen, hatan tömegközlekedésben, 29-en egyéb helyen követtek el ezzel szabálytalanságot. 18 337 ember járványügyi elkülönítése van érvényben jelenleg – mondta Gál Kristóf az ORFK szóvivője.

Még mindig kedvezően alakul az új fertőzöttek száma

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, 1 048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 370 336 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 272 284 fő, az aktív fertőzöttek száma 85 313 főre csökkent. 3 697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon folyamatosan zajlik a védőoltások beadása.

Cél, hogy a lehető legtöbb embert, a lehető leggyorsabban be lehessen oltani.

Vannak országok, ahol ismét nő a pozitív esetek száma, ezért nagyon fontos, hogy az oltási tervet következetesen végrehajtsuk. Közel háromszorosa már a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének. Már 75 807-en a második védőoltást is megkapták.

Az elmúlt napok és a mai nap eseményei lehetővé teszik, hogy az otthonukban tartózkodó legidősebbek oltása is elkezdődjön. A háziorvosok be tudják oltani a 89 év feletti betegeiket, akiktől már minden fontos információt megszereztek. Ez lehetővé tette a számukra, hogy kiválasszák az oltásra alkalmas személyeket. A Moderna vakcinák kiszállítása jelenleg is zajlik. Praxisonként mintegy 30 ezer fő körül az oltópontokon, oltóhelyen is oltakozhatnak a jelentkezők. Hat fő juthat be az oltópontokra praxisonként, akik megkapják a védőoltást.

Mindig a vakcina mennyisége szab határt annak, hogy hány főt lehet beoltani.

Mindenki meg fogja kapni az információt, hogy az oltás az otthonukban vagy az oltópontokon történik-e majd.

Megjelent a koronavirus.gov.hu és a vakcinainfo.gov oldalakon egy összeállítást, amely kifejezetten az idős emberek számára szól. Ha ezt tanulmányozzák a legidősebbek, sok kérdésükre választ kaphatnak, ha marad kérdésük, a háziorvosuknál vagy a megyei oltópontoknál érdeklődhetnek. Egyértelműen javasolja az idős emberek beoltását.

Az életkor önmagában is kockázati tényező.

A 65 év feletti, egyéb krónikus betegségekben is sokan szenvednek, számukra különösen fontos a védettség.

Az oltás nem okozhat fertőzést. Nincs egyik oltóanyagban sem élő vírus, ami betegséget tudna okozni. Eddig a Pfizer és a Moderna vakcinájából mintegy félmillió adag érkezett az országba, de az elmúlt napon kétszer 20 ezer fő beoltására elegendő Szputnyik vakcina is érkezett. A Szputnyik vakcináról egy orvosszakmai folyóiratban 90 százalékos hatékonyságot állapítottak meg.

Egyre nagyobb az érdeklődés az unión kívüli vakcinák iránt, akár a kínai, akár az orosz vakcináról beszélünk.