Másfél milliárd pluszforrás jut bölcsődei férőhelyek bővítésére

Újabb másfél milliárd forintból újulhatnak meg bölcsődék Magyarországon a Pénzügyminisztérium bölcsődei fejlesztési programjában.

A Pénzügyminisztérium és a családokért felelős tárca nélküli miniszter keddi közös, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a támogatásra olyan önkormányzatok pályázhatnak, amelyek az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék és új helyeket alakítanának ki.

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez, ha a pályázó a bölcsőde létrehozását környezetbarát, gazdaságos, energiahatékonynak minősülő alternatív megoldással tervezi. A pályázatokat december 1-ig lehet benyújtani - tudatták.

Hozzátették: a pályázat keretében 2019 óta 52 településen újultak meg bölcsődék és mini bölcsődék 5,3 milliárd forint kormányzati támogatásból.

A közleményben kitértek arra is: a kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. Ezt biztosítják a családi adókedvezmények, a bővülő családtámogatás, az otthonteremtés támogatása és a bölcsődei férőhelyek számának növelése is – írták.

Hozzáfűzték: az elmúlt 10 évben 60 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma.

A pályázat a kormany.hu oldalon érhető el.