Teljesen bizonytalan az uniós vakcina-szállítás, lehetetlen így előre tervezni – ezt bizonyítja a vasárnapi eset. A Moderna-nevű cég 18 ezer helyett csak 11 ezer adag oltást küldött Magyarországra. Pedig mind a 18 ezernek meg volt már a helye, hiszen ezzel oltották volna a háziorvosok a legidősebbeket azok közül, akik előre regisztráltak. Emiatt „az oltási munkacsoportnak” át kell dolgoznia az e heti tervet. Elvileg jön Pfizer vakcina a héten, és még Moderna is – közölte az M1 Híradója.

Csökkentett tartalommal indulhatnak csak el az e heti oltások, ugyanis már megint kevesebb vakcina érkezett, mint amit Brüsszel megígért. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján úgy fogalmazott: az oltási munkacsoport azon dolgozik, hogy a kialakult helyzetre legyen megoldás, azért, hogy a lehető legtöbb ember kapja meg a vakcinát a legrövidebb idő alatt.

„Mindenképpen elkezdődik ez a bizonyos harmadik kör oltása. Úgyhogy tisztelettel kérem a háziorvos kollégákat is, hogy figyeljék az üzeneteinket, e-maileket, leveleket, hiszen láthatják, hogy rajtunk kívül álló okok miatt folyamatosan követni és adaptálni kell az oltási tervünket. Hiszen most is, a tegnapi napon meglepetés ért bennünket” – fogalmazott a tiszti főorvos.

Hozzátette:

a héten még 85 ezer adag Pfizer vakcinára számítanak, illetve a Moderna oltóanyagából is várható újabb szállítmány.

Készülnek a vakcina beadására a háziorvosok is. Első lépésként azokat értesítik, akik a héten megkaphatják a vakcinát. Az egyik zalaegerszegi háziorvosi praxisba szombaton érkezett meg a lista, amelyen azok az idősek szerepelnek, akik regisztráltak a védőoltásra. Az oltási sorrendet a háziorvos készíti.

„Elég hosszas adminisztráció tartozik a folyamathoz, beleegyező nyilatkozat, tájékoztató átadása. Nyilván segítünk a beleegyező nyilatkozat kitöltésében, értelmezésében, felvilágosítást adunk” – mondta az M1 által megkérdezett háziorvos.

Az a tájékoztató levél is ott van minden orvosnál, amely egyebek mellett a vakcina leírását és az oltás menetét tartalmazza. Egy pécsi rendelőben az oltási menetrend is készen van. A rendelő egyik háziorvosa azt mondta, erre azért volt szükség, mert a Moderna készítményét a felbontás után hat órán belül be kell adni, illetve a csoportosulásokat is el kell kerülni.

„Mindenképpen időpontra fognak érkezni a páciensek és kell biztosítani azt, hogy ne legyen a rendelőben egyszerre több ember. Illetve kell az oltás beadása után egy kis megfigyelési idő, ha esetleg bármilyen szövődmény lépne fel azt tudjuk kezelni-ellátni” – jelentette ki a háziorvos.

Háziorvosi rendelőben, kórházi oltóponton, vagy az idős saját otthonában is be lehet adni a védőoltást. Erről a háziorvos dönt. A Hajdú-Bihar megyei Bárándon két praxisban húszan kapják meg a vakcina első adagját. Az oltáshoz szükséges felszerelés már megérkezett, lesz elég tű és fecskendő is. Emellett

a vakcina tárolására és az esetleges negatív oltási reakciókra is felkészültek.

„Minden esetben a sürgősségi felszerelés, defibrillátor és légútbiztosításhoz szükséges eszközök azonnal kéznél lesznek, tehát ki lesznek készítve. Amennyiben egy oltási reakciót kapunk vagy egy anaphylaxias, egy allergiás reakciót kapunk, akkor be tudjunk avatkozni azon nyomban” – közölte a helyszínen megkérdezett háziorvos.

Csütörtöktől vasárnapig mintegy 48 ezer, a legidősebb korosztályba tartozó ember kapja meg a vakcinát itthon – közölte a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. Szentkirályi Alexandra aláhúzta: már több mint kétmillióan jelentkeztek az ingyenes oltásra.

Az, hogy mikor kapják meg a vakcinát, csak a szállítmányok ütemétől és mennyiségétől függ.

„Az pedig, hogy azok az emberek, akik szintén regisztráltak mikor tudnak sorra kerülni, annak válaszát egyedül az országba beérkező vakcinák száma tudja megadni, hiszen azt látjuk, hogy Brüsszelből nagyon kevés és nagyon lassan érkező vakcinával lehet számolni. Éppen ezért a kormány minden lehetséges, biztonságos, illetve hatásos vakcina beszerzését megcélozta” – fejtette ki.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: kínai és orosz fejlesztőkkel is tárgyalt a kormány, és ha azok a vakcinák is megérkeznek, akkor hamarabb lehet enyhíteni a korlátozásokon, mintha csak a brüsszeli beszerzésekre támaszkodna az ország.