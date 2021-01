Példa nélkül álló egyetemi fejlesztési program indul el

Minden korábbinál nagyobb összeg, 1500 milliárd forint jut a felsőoktatás fejlesztésére a most kezdődött uniós költségvetési ciklusban. Durván 955 milliárdból az egyetemek infrastruktúráját és eszközeit fejlesztik, de emellett jut pénz tudományos és innovációs parkok létrehozására, és a szakképzési rendszer fejlesztésére is. Az a cél, hogy a magyar egyetemek nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek és a világranglistán bekerüljenek a legjobb száz közé – hangzott el az M1 Híradójában.