Ezért jók a magyar családtámogatások egy francia filozófus szerint

Tavaly olyan alacsony volt a születések száma Franciaországban, mint 1945 óta még sohasem. Egy televíziós műsorban hazánkat hozták fel pozitív példaként, mint ahol a kormány nem a migrációval orvosolja ezt a problémát, hanem erőteljes családpolitikai fordulatot hajtott végre.

A csökkenő francia születésszámról volt szó a CNews francia televízióban csatornán, ahol Éric Zemmour filozófus a magyar kormány példáját is felhozta. „Hasonló problémákkal küzdött Orbán Viktor is. Őnáluk nincs bevándorlás, ám alacsony a születésszám. Orbán erőteljes családpolitikai fordulatot hajtott végre, komoly összegeket fordított családtámogatásra, sőt lebeszélik az embereket a válásról” – idézték Éric Zemmour konzervatív filozófus szavait a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Ha a családpolitikát nézzük, akkor sokáig Nyugat-Európán belül Franciaország volt az az ország, ahol még viszonylag magas, kettőhöz közeli reprodukciós szám volt, nemcsak a bevándorlók miatt, hanem a francia lakosságon belül is a szociálpolitika miatt” – mondta Kiszelly Zoltán politológus a műsorban.

Azonban míg Magyarországon egy nagyon kedvezőtlen trend volt a 80-as évek óta, amit a 2010 utáni kormányváltással és a családokat támogató politikával sikerült megváltoztatni, azóta Magyarországon az 1,2-es születési átlagot sikerült 1,5 közelébe feltornászni, és ha sikerül ezt a politikát folytatni, akkor az 1,5 fölé is emelkedhet ez a szám, ami óriási eredmény – tette hozzá a szakértő.

A politológus szerint most tartunk ott, hogy talán több gyerek születik, vagy annyi gyerek születik, mint ahányan meghalnak, és erre a politikára figyelnek fel.

Egy verseny van a gyerekekért, ugyanis a Kelet-Közép-Európából Nyugat-Európába vándorló vendégmunkások akkor kapják meg a teljes nyugati családi pótlékot, ha a gyereket is viszik magukkal. Ezért nagyon fontos, hogy a családtámogatások versenyképesek legyenek a nyugat-európai szinttel.

Magyarországon az adókedvezményeken és a közvetlen támogatásokon keresztül támogatják a gyermekvállalást.

Kiszelly Zoltán hozzátette, a migrációnak van alternatívája, nem idegen embereket kell behozni, akiknek a nagy része passzív – a Németországba érkezett több mint másfél millió migránsból öt évvel a 2015-ös hullám után még mindig több mint egymillióan élnek segélyen, nem befizetői, hanem eltartottjai a társadalomnak.

Magyarországon a munkára és tanulásra építő gazdaságmodellben, társadalommodellben egyre többen dolgoznak.

A családpolitika, az oktatási és a munkaalapú társadalommodellel egyesülve képez egy egészet, és ez az ami talán nyugaton is vonzó, hiszen a háború után az 50-es, 60-as, 70-es években még Nyugat-Európa is ezt a modellt követte.

Éric Zemmour továbbá azt a modellt is kiemelte, hogy a jelenlegi francia családpolitika nem ad elfogadható választ a felmerülő kérdésekre. „A három gyereket igen, de a poligámiát és a hét-nyolc gyereket nem kéne támogatni” – idézték szavait.

Nyugaton azt mondják, hogy hiába adnak több támogatást a családoknak, nem vállalnak több gyereket,

a magyar politika igazából azért tűnhet vonzónak a bevándorlást ellenző, a saját nemzetük gyarapodásában gondolkodó embereknek és politikusoknak, mert működőképes.

Egy olyan alternatívát kínál a bevándorláshoz, ami a saját nemzetet erősíti, és a családok gyermekvállalását próbálja ösztökélni – fogalmazott a politológus.

Ez társadalmilag egy hasznos befektetés, hogyha a saját nemzet gyermekvállalását erősítjük, mert ezek a fiatalok átlagban sokkal hasznosabb tagjai, nettó befizetői lesznek a társadalomnak.

A konzervatív filozófus arról is beszélt, hogy nem kell Franciaországban két társadalom, itt nyilvánvalóan a migrációra célzott, mert döntően nem tudnak beilleszkedni a menekültek – derül ki a beszélgetésből.

„Ha megnézzük, hogy miért vándorolnak a migránsok Európán belül Németországba, Franciaországba, Hollandiába, akkor azt látjuk, hogy nemcsak a szociális juttatások magas szintje miatt vágyódnak oda, hanem azért is, mert ott már kialakult az a fajta párhuzamos társadalom, ami őket a hazájukra emlékezteti” – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

A németek és a brüsszeli központ, Soros György is abban gondolkodik, hogy minél több idegent kell beengedni Európába – furcsa módon a kontinensek közti vándorlás csak Európa felé működik, vagy Észak-Amerika felé Dél-Amerikából, Afrikába, Ázsiába nagyon kevesen vágynak – mutattak rá a műsorban.

Kiszelly Zoltán szerint, „talán az átgondolt tanulásra és munkára épülő társadalommodellben egyedülálló a magyar”.

Német mintára alakították át a szakképzést, a tanoncok a képzés egy részét a termelőüzemekben végzik, hogy megismerhessék a gyárakat, illetve, hogy őket is megismerhessék, és a legjobbakat átvegyék. Ez lehetőség azoknak a fiataloknak, akik nem szeretnének tovább tanulni vagy kifejezetten érdekli őket egy szakma, és a remények szerint egyre több cigány fiatal is kitörési lehetőséget lát a szakmunkás státuszon keresztül, ami a hiányszakmákban Magyarországon is nyugati vagy azt megközelítő fizetést biztosít.

Ennek kulcsa – tette hozzá a politológus –, hogy a gyerekek járjanak iskolába, pélául nem a családi pótlékot emeli a kormány, hanem az adókedvezményen kersztül a munkajövedelem után ad kedvezményeket, pont azért, hogy a szülőket is bevallott jövedelemre ösztökélje, illetve a gazdaság fehérítése által növelje az adóbevételeket is, amiből sokkal többet lehet visszaosztani. Ezért is figyelnek fel a magyar modellre, mert sikerült egy negatív trendet megfordítani.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

