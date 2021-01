A körmére néznek az AstraZenecának, itthon pedig új állomásához érkezett az oltási kampány

Megosztás Tweet



Felgyorsítja a kormány a vakcinák engedélyeztetését. Minden olyan oltóanyagot Magyarországra hoznak, amivel legalább egymillió embert már beoltottak. De ezeket is csak a szükséges vizsgálatok után engedélyezik majd. Közben újabb állomásához érkezett az oltási kampány. Mától az idősotthonok vannak fókuszban – hangzott el az M1 Híradójában.



Országszerte a megyei és a városi kórházak szakdolgozói vitték a vakcinát a szociális otthonokba. Eddig csak a nagyobb létszámú bentlakásos intézményekbe jutott védőoltás. A hét elején megérkezett a Pfizer-BioNtech szállítmánya, és felgyorsult az idősek és gondozóik oltása.

Csütörtökön mintegy 13 ezer szépkorú és gondozó beoltását ütemezték be a szakemberek.

Közülük 1226-an már a második dózist kapták meg.

Az ország négy legnagyobb létszámú bentlakásos intézményében ugyanis éppen három héttel ezelőtt kezdődött az oltás. Így nekik most kellett felvenniük a második vakcinaadagot.

Az Olajág Otthonok Bánkút utcai intézményében négy oltópontot állítottak fel, kettőben csak a második körösöket oltották. Sára Botond, Budapest kormánymegbízottja az M1-nek azt mondta: a Bánkút utcai otthonnal egy időben a tragikus emlékű fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban is elindult a második körös oltás.

Több intézményben elkezdődött a második körös oltás

A fővárosi helyszínek mellett két vidéki szociális intézményben is elkezdődött a második körös oltás. Pécsett, a Babtista Szeretetszogálat intézményében és Miskolcon, az Őszi Napsugár Otthonban.

„A hét végéig minden bentlakásos intézményben élő és dolgozó megkapja az első vakcinaadagot, aki kéri” – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Galgóczi Ágnes azt mondta:

ez országszerte 1845 intézményt érint.

„Ez többségében idősotthon, de más típusú bentlakásos intézményekbe is eljutnak az oltócsapatok, például a pszichiátriai intézetekbe. Az oltócsapatok csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is intenzíven oltanak majd” – tette hozzá.

„Ahhoz, hogy elkezdődhessen a valóban tömeges oltás, és az emberek eldönthessék, milyen vakcinával oltatják be magukat, többféle oltóanyag szükséges. Ezért a kormány úgy döntött, felgyorsítja a vakcinák engedélyeztetését” – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„Minden olyan, a világban alkalmazott vakcinát, amellyel több mint egymillió embert oltottak be, és amely egyébként veszélyhelyzeti engedélyt kapott, azt engedélyezzük, Magyarországon is ezt a veszélyhelyzeti felhasználást megkaphatja. Minden behozott vakcinát, ez nem fog változni, a felhasználást megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ külön is ellenőrzi” – mondta a miniszter.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy Magyarország szerződést kötött az orosz koronavírus-vakcinára, a Szputnyik V-re, ami azt jelenti, hogy február végéig 300 ezer ember beoltására elegendő vakcina érkezik hazánkba.

Jövő héten elkezdődik a 60 évnél idősebbek oltása.

Ezt a területi közigazgatásért felelős államtitkár közölte. György István csütörtöktől a jövő hét végéig minden megyei vakcinabizottságot személyesen felkeres és tájékoztat az oltási tervvel kapcsolatos feladatokról.

A belga ellenőrök az AstraZeneca körmére néznek

Egy Brüsszel közelében levő oltóanyaggyárban tartott helyszíni ellenőrzést a belgiumi egyészségügyi hatóság csütörtökön. A Novasep üzeme partnerként vesz részt a brit–svéd gyógyszeripai vállalat, az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának előállításában.

A cég nemrég közölte, hogy az első negyedévben a tervezettnél jóval kevesebb oltóanyagot tud szállítani az Európai Uniónak. A késedelmet az európai üzemekben fellépő gyártási gondokkal indokolta. A brüsszeli egészségügyi minisztérium szerint ennek járnak most utána a belga ellenőrök, az Európai Bizottság kérésére.

Stefan De Keersmaecker, a brüsszeli testület szóvivője ezt egyelőre nem kívánta kommentálni. „A belgiumi hatóságok valóban végrehajtottak egy ellenőrzést. Ám ennek okáról, céljáról vagy arról, hogy mit állapítottak meg, nem áll módomban további információkkal szolgálni” – fogalmazott a szóvivő.

Elemzők szerint ugyanakkor az ellenőrzés összefüggésben lehet a bizottság által kilátásba helyezett kiviteli korlátozásokkal.

A tagállamok ugyanis egyre dühösebbek, a német egészségügyi miniszter, Jens Spahn például kedd este úgy fogalmazott: „a méltányos elosztás érdekében engedélyhez kell kötni a koronavírus elleni vakcina exportját, hogy tudjuk, mit gyártanak az unióban, és azt hová szállítják.”

A bizottság szerződésszegéssel vádolja a brit érdekeltségű gyógyszervállalatot, és nem fogadja el az európai gyártási gondokra való hivatkozást. Erről is beszélt a szerdai, eredménytelen egyeztetés után az egészségügyért felelős uniós biztos, Sztella Kiriakídisz.

„A szerződésekben négy üzem szerepel, ám azt nem pontosítja, hogy európai vagy brit gyárakról van szó. Így tehát az Egyesült Királyságban előállított vakcinákból is teljesíthető az Európai Unió felé vállalt kötelezettség, közölte az uniós biztos. Az Európai Gyógyszerügynökség a tervek szerint pénteken engedélyezi az Astra Zeneca vakcinájának forgalmazását, így akár már a hét végén elkezdődhetne az oltás” – mondta az uniós biztos.

Londonban viszont ezt nem így gondolják. A brit szakhatóság már január elején zöld utat adott az Astra Zeneca oltóanyagának, és ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Királyság élen jár a lakosság beoltásában. A londoni kormány diplomatikus, de egyértelmű választ adott a kialakult helyzetre.

„Elsősorban arra kell összpontosítanunk, hogy az oltási terv itthon a megfelelő ütemben haladjon. Mint mindig, most is szívesen segítünk, ahol tudunk, és előítéletek nélkül, felelős módon viszonyulunk európai barátainkhoz és szomszédainkhoz. De a legfontosabb mégis az, hogy biztosítsuk a saját oltási tervünk gyors és zökkenőmentes lebonyolítását” – fogalmazott Michael Gove kabinetminiszter.

Egyre komolyabb gondokat okoz az akadozó vakcinaszállítás

Az akadozó vakcinaszállítás egyre komolyabb gondokat okoz az uniós tagállamokban. Annál is inkább, mivel a korábban engedélyezett amerikai Pfizer oltóanyaga sem érkezik a tervezett ütemben. Madridban például két hétre felfüggesztették az oltási tervet, és csak a második adag vakcinát adják be azoknak, akiket már egyszer beoltottak.

A dán egészségügyi hatóságok pedig épp azt fontolgatják, hogyan osszák el a rendelkezésre álló oltóanyagot az egészségügyi dolgozók és az idősek között.

A közös EU-s beszerzéstől nem várható, hogy a tömeges oltáshoz elegendő legyen

– jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön.

„Azt látjuk, hogy az Európai Unió az utolsó. Annak a tényszerű megállapítása, hogy az oltóanyag beszerzése Brüsszelnek nem volt sikeres, eredményes, ez nem áll ellentétben azzal, hogy együtt működünk velük, ha tudunk segíteni, segítünk is, és köszönettel veszünk minden vakcinát, amit onnan kapunk, csak azt látjuk, hogy a probléma megoldásához ez kevés” – tette hozzá.

A szomszédos Szerbiában például már háromféle oltóanyagot is alkalmaznak. Az amerikai–német Pfizer vakcina mellett az orosz Szputnyik V, illetve legújabban a kínai Sinopharm vakcinája is elérhető. Így Szerbiában már a teljes lakosság öt százalékát sikerült beoltani, ami magasan az európai átlag fölött van.