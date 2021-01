Titkosították az unió és a vakcinagyártók közötti szerződéseket

Megosztás Tweet



Miközben akadoznak az unióba érkező vakcinaszállítmányok, titkosították ezeket a szerződéseket, így nem ismerhetjük meg az árazásra és a szállításukra vonatkozó részleteket. Annyi biztos, hogy a mellékhatások miatt a gyártókat csak korlátozott felelősség terheli – hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádióban. Ebben a témában szavazhatnak is olvasóink ezen a héten.

Elkezdjük❗️ 💻 Konzultálva a témában illetékes állami intézmények vezetőivel, az Igazságügyi Minisztérium tavasszal... Közzétette: Varga Judit – 2021. január 26., kedd

Varga Judit igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca tavasszal törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásával kapcsolatban – emlékeztettek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint nyilvánvalóvá vált az elmúlt években, hogy tarthatatlan az az állapot, hogy határokon átnyúló, tartalomszolgáltatást végző, nagy tőkével rendelkező közösségi médiaóriások semmibe veszik abban a tagállamban a jogszabályi környezetet, ahol az említett szolgáltatást nyújtják. Hozzátette, ezeknek a cégeknek az adózási morálja miatt már korábban is voltak anomáliák.

A mostani szabályozás elsősorban a közösségi médiumok véleménynyilvánítást és szólásszabadságot korlátozó gyakorlata miatt szükséges.

„Lengyelország is hasonló törvényjavaslaton dolgozik, ott a kiszabható bírság akár 2,5 millió dollárra is rúghat majd. Ott is az a cél, hogy az indokolatlan cenzúrát megszüntessék” – emelte ki ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy Németországban és Brüsszelben is vizsgálják a techóriások szabályozásának kérdését.

Az alkotmányjogászt az adásban kérdezték az akadozó uniós vakcinabeszerzésekről is, miután a Pfizer és az AstraZeneca is bejelentette, hogy kevesebb oltóanyagot szállít az Európai Unió tagországaiba.

„Az Európai Bizottság a központosított oltóanyag-beszerzést először sikerként értékelte. Összesen hat oltóanyaggyártóval, mintegy 2,5 milliárd eurós szerződést kötött. Ugyanakkor akadozik a vakcinák beszállítása.

A másik probléma, hogy titkosították a szerződéseket, így nem ismerhetjük meg az árazásra és a szállításra vonatkozó részleteket. Ezen túlmenően a vakcinagyártókat csak korlátozott felelősségvállalás terheli a mellékhatások miatt”

– hangsúlyozta a Századvég jogi szakértője.

Kiemelte: Brüsszel nem ad választ arra, hogy mi szükség volt ezekre, a finoman szólva sem fogyasztóbarát lépésekre, amelyek nem szolgálják az uniós polgárok érdekeit.

„Miközben Charles Michel, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tárgyal a különböző gyártókkal, Olaszország nem késlekedik, és beperli az egyik oltóanyaggyártót, amiért nem érkeznek időben a vakcinák” – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász arra is emlékeztetett, hogy miközben a magyar baloldal támadja a kormányt az orosz és a kínai vakcinák kapcsán, addig az orosz vakcinák európai felhasználását szorgalmazó Angela Merkel német kancellárt nem támadják.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy húsz éve még az gyógyszeripari alapanyagok 60 százalékát a kontinensen gyártották, mára az arány megfordult, és ezen termékek kétharmadát Kínában gyártják.

Ezért is kérdőjeleződik meg a baloldal kínai vakcinát elutasító kampánya.

„Azok az országok sikeresek az oltásban, amelyek önállóan szerződtek a gyártókkal, ahogyan ezt Magyarország is megtette Oroszországgal” – zárta gondolatait.

A héten az akadozó uniós vakcinabeszerzésekről kérdeztük olvasóinkat, ITT SZAVAZHAT a témában.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.



