Nyereségvágyból szállíthatnak kevesebb vakcinát a cégek az EU-ba

Félezer alatt maradt az új fertőzöttek száma tegnap: a vírus második hullámának végéhez közeledik az ország. Egyre több település szennyvízében is csökken a vírus koncentrációja – ami jó jel a folytatásra nézve. A betegség megállításához ugyanakkor az kell, hogy minél többen kapják meg a védőoltást. A most érkezett vakcinákból az idősotthonokban is folytatódhat az oltás – hangzott el az M1 Híradójában.