Hatalmas, maszk nélküli tömeg gyűlt össze a tilalom ellenére kinyitott kocsmák előtt

Két vendéglátóhelyet is bezáratott tegnap este a rendőség Budapesten – mindkét hely a tilalom ellenére nyitott ki. Az egyik kávézó ugyan elvitelre adott csak italt, ám alkoholt is árusítottak, ami szabálytalan. Ráadásul hatalmas tömeg gyűlt össze az utcán, az emberek maszk nélkül, a távolságot sem tartva gyülekeztek a kávézó előtt. A hely tulajdonosa szerint ők betartották a szabályokat – közölte az M1 Híradója.



Zárva – ez állt szombaton ennek az erzsébetvárosi szórakozóhelynek az ajtaján. Elpakolt székek, az ablakon kordonszalag; úgy nézett ki, mintha régóta ki sem nyitott volna.

Ehhez képest pénteken hatalmas tömeg gyűlt össze a kávézó előtt.

Az emberek műanyag pohárból, sörösüvegből ittak. Csoportokba verődve sokan távolságot nem tartva, maszk nélkül álltak, és beszélgettek.

Nem véletlenül tévedtek oda. A hely tulajdonosai döntöttek úgy, hogy több hónap kényszerszünet után újra kinyitnak. Ezt pedig közösségi oldalukon is hirdették.

„7-ig várunk titeket elvitelesen, szabályosan" – ez állt a poszt mellett, amivel tudatták: pénteken és szombaton 3-tól 7-ig kiszolgálják az embereket. Azt is írták, a szabályok betartására kérik a vendégeiket. A kiérkező rendőrök azonban nem ezt látták. Közleményük szerint

a hely előtt több mint százan gyűltek össze. A tulajdonosok pedig több pontban is megszegték a kormányrendeletet.

Alkoholos itallal szolgálták ki a sorban állókat. A kávézóban pedig 3 vendéget is találtak, így 2 hónapra bezáratták a helyet, és 500 ezer forintos pénzbírságot is kiszabtak az üzemeltetőre. A három vendég ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek. A tulajdonos igazságtalannak tartja a történteket. Papp László szerint betartották a szabályokat.

„Amellett, hogy minden szabályt betartottunk, a büntetés mértéke azért is aránytalan, mert üzletünk lassan egy éve nem tud rendesen működni, bevételeink nincsenek, az első csapást a tavaszi első hullám mérte ránk, de annak lezárultával sem tudunk fellélegezni” – mondta Papp László, a Központ Kávézó tulajdonosa.

Nem ez volt volt az egyetlen hely, ahol pénteken intézkedtek a rendőrök.

Egy másik közeli vendéglátóhelyen este 8 óra után találtak több tucat embert.

A rendőrség 30 napra bezáratta a helyet, 33 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Az operatív törzs pénteken ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a korlátozások jelenleg is érvényesek, ezeket a járvány elleni védekezés miatt be kell tartani.

„A vendéglátó üzlet tulajdonosa, illetve üzemeltető felelőssége is továbbra is fennál, így kérjük továbbra is önöket, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek normakövetőek, szabálykövetőek és továbbra is együttműködésüket, illetve türelmüket kérjük.” – mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

Hozzátette: a rendőrség célja továbbra sem a büntetés, hanem a magyar emberek életének és egészségének védelme.