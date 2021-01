Baloldali számmisztika: Karácsonyék 56-szoros előleget kell, hogy letegyenek a Lánchídra

Megosztás Tweet



Nem tudja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy miért emelkedett a korábbi 56-szorosára az az összeg, amit előlegként megkap a Lánchíd felújítását elnyerő cég. Hiába szólnak napok óta a hírek arról, hogy vannak furcsaságok a pályázattal – például az előleg és a kötbér is a főváros szempontjából kedvezőtlen irányba változott –, Karácsony Gergely csak annyit mondott egy interjúban, hogy „nem tudja a pontos választ”. Szerinte nem igaz az, amit a kormánypártok állítanak a drágulásról.

A pénzhiánnyal magyarázta Karácsony Gergely csütörtökön az InfoRádió műsorában, hogy a Lánchíd és környékének felújítását miért kellett drasztikusan megcsonkítani.

A rekonstrukció most csak a hídtestet érinti, a főpolgármester szerint így olcsóbb. Csakhogy hétfőn derült ki, hogy az erről szóló közbeszerzésen az az A-híd Zrt. nyert, amelyik már Tarlós István idején is pályázott. Akkor 22 milliárdos ajánlattal indultak, Tarlós István azonban túl drágának találta a pályázatokat. Most Karácsony Gergelyék ismét ezt a céget választották, annak ellenére, hogy az A-Híd Zrt. korábbi ajánlatához képest a mostanra kevesebb elemből álló beruházásért 5 milliárd forinttal több pénzt kér.

A korábbi kiíráshoz képest az is változás, hogy a most már összesen 27 milliárdos felújításnál hiba esetén az A-Hídnak kevesebb kötbért kell a Főváros kasszájába fizetnie, a korábbihoz képest viszont több előleg jár a nyertesnek. Egészen pontosan a korábbi 56-szorosa.

Karácsony Gergely az InfoRádióban azt mondta: szerinte nem igaz, hogy a Lánchíd felújítása most ötmilliárd forinttal többe kerül. Az egyik legfontosabb fővárosi beruházással kapcsolatban azonban a műsorvezető kérdésére elismerte, a részletekről fogalma sincs.

A főpolgármester az interjúban úgy magyarázkodott, hogy a korábbi és a mostani árajánlatot nem lehet összehasonlítani, mert az eredeti kiírásban több tétel szerepelt, így nem tudni mennyibe került volna a Lánchíd önmagában.

„A Tarlós István idején kiírt közbeszerzésben 8 milliárddal többe került a Lánchíd felújítása a villamosalagúttal együtt, és

én nem tudom azt megmondani, hogy az a műszaki tartalom, amit az alagút felújítása jelent, az egészen pontosan, ebben a korábban kiírt közbeszerzésben mennyit ér”

– fogalmazott.

Csakhogy a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergelynek tudnia kellett, hogy a Lánchíd felújítása tételesen mennyibe kerül a fővárosnak. Láng Zsolt az ezt bizonyító dokumentumot is bemutatta az ATV műsorában és hangsúlyozta: a felújítás elemeinek különálló árait éppen a baloldali városvezetés számolta ki.

„A Széchenyi Lánchíd és a Lánchíd aluljárója külön van bontva. Itt van, nézzék meg, 21 milliárd 800 millió. Összesen harmincmilliárd.

Ők azt mondják, hogy nem lehet összehasonlítani. Ők maguk szétszedték és beárazták 21,8-ra a Lánchidat és 13,4-re, tehát nem igaz, hogy nem volt szétszedve”

– mondta Láng Zsolt.

Úgy látszik, szegény főpolgármester úrnak olyan sok munkája van, hogy kénytelen volt klónozni magát, így most két Karácsony Gergely vezeti Budapestet. A probléma csak az, hogy ők ketten nem nagyon tájékoztatják egymást a dolgok állásáról – így reagált a fővárosi Fidesz. A nagyobbik kormánypárt a közösségi oldalon az egyébként már több hírportálon megjelent tételes összegekről szóló dokumentumot is bemutatta. Ez alapján azt írták: a Lánchíd 21,8 milliárd forint a villamos alagút pedig 13,4 milliárd forint lett volna. A jelenlegi nyertes ajánlatban csak a Lánchíd 26,7 milliárd forint. Hozzáteszik:

Ez elég egyértelmű.

