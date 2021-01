Müller Cecília az abszurd álhírről: Nincs dublőröm, én kaptam az oltást!

Müller Cecília is áldozatául esett az újabb álhírgyártásnak. Azonban a mai operatív törzs online tájékoztatóján reagált az egyik legabszurdabb álhírre: hogy a vakcinát nem neki, hanem a dublőrének adták volna be. Az országos tiszti főorvos tagadta a nevetséges feltételezést. Cikkünkben egy videót is láthatnak arról, ahogy beoltják a szakembert.