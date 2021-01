Megható videóban üzent az újpsten megkéselt hős rendőr

Péter skype beszélgetésKedves követőink! Újra és újra köszönjük a sok-sok aggódást, a sok-sok kedves üzenetet, és a sok-sok pozitív energiát. Peti otthon gyógyulgat! 💙❤️🙏🏻👮🏻‍♂️ Skype-n beszéltünk vele. A 'vájtfülűek-től' előre is elnézést kérünk a beszélgetés minősége miatt, ígérjük, hogy legközelebb már élőben beszélgetünk HŐS rendőrünkkel. Erika felől is sokan érdeklődtetetek, köszönjük jól van! Hamarosan őt is megismerhetitek.

Közzétette: BRFK Információs Portál – 2021. január 21., csütörtök