Megvan az első Európai Unión kívüli megállapodás – kétmillió adag orosz vakcinát vásárol Magyarország. A Szputnyik V nevű oltóanyag két dózisos, tehát egymillió ember beoltására elegendő a kétmillió vakcina. Már februárban érkezhet az első szállítmány. A Szputnyikot pár napja engedélyezte a magyar gyógyszerészeti hatóság. Oroszországban december elején kezdődött a tömeges használata, azóta már mintegy tíz országban, több millió embert beoltottak vele – hangzott el az M1 Híradójában.



A legmodernebb technológiával, nagyüzemben állítják elő a koronavírus elleni vakcinát Oroszországban.

A gyártási folyamatokat magyar virológusok és gyógyszerészek az elmúlt hónapokban többször ellenőrizték személyesen, legutóbb néhány napja.

És jártak abban a laboratóriumban is, ahol kifejlesztették az oltóanyagot. Közben pedig a szakemberek itthon is tanulmányozták az összetételét, hatezer ampulla érkezett még decemberben.

Az alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatok megállapították, hogy a vakcina hatékony és biztonságos, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ezért engedélyezte a használatát Magyarországon.

A Szputnyik V a világon elsőként bejegyzett védőoltás a koronavírus ellen. Ártalmatlanított vírus segítségével alakítja ki a védettséget a szervezetben.

A vakcina hatékonysága 90 százalék feletti. Két oltás szükséges belőle, és 21 napos különbséggel kell beadni. Oroszországban már másfél millióan kapták meg, de máshol is, több mint tíz országban, a Közel-Keleten, Argentínában és Szerbiában is tömegesen oltanak vele. Hamarosan pedigMagyarországon is elérhető lesz.

„Megállapodást kötöttünk arról, hogy Magyarország Oroszországból három ütemben tud nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolni” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délelőtt.

A szállítás ütemezéséről a miniszter nem sokkal később orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett.

„A szerződésünk értelmében egymillió ember beoltására elégséges mennyiséget vásárolunk” – mondta a tárcavezető.

A megbeszélésen elhangzott, összesen kétmillió adag orosz vakcinát vásárol a kormány. Az első szállítmány februárban érkezik, majd azt követően havonta várható újabb.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az a cél, hogy felgyorsuljon az oltás Magyarországon, mert az emberéleteket, munkahelyeket ment meg, és közelebb visz a korlátozó intézkedések feloldásához.

„Abban állapodtunk meg, hogy ezt az egymillió ember beoltására alkalmas mennyiséget három ütemben fogják szállítani. Úgy, hogy mostantól kezdve 30 napon belül háromszázezer ember beoltásához szükséges mennyiséget fogunk kapni, utána újabb 30 napon belül félmillió ember beoltásához szükséges mennyiséget, majd azt követő 30 napon belül 200 ezer ember beoltásához szükséges mennyiséget, tehát háromszor 30 napos szállítási határidőt vállalt az orosz fél” – mondta Szijjártó Péter.

Az országos tiszti főorvos a megállapodást jelentős lépésnek nevezte. Úgy fogalmazott: ez lesz a megoldás a járványra.

„Szakemberek helyszíni vizsgálaton is meggyőződtek arról, hogy a vakcina gyártásának a körülményei kielégítőek, megfelelőek, így hozzá tudunk jutni ehhez a hatékony, hatásos és megbízható vakcinához is. Említettem korábban is, hogy a föld négy sarkát is felkutatjuk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk védelemben részesíteni a magyar lakosságot” – mondta Müller Cecília.

Magyarország azért kezdett tárgyalni más vakcinagyártókkal, mert az uniós beszerzés lassú és hátráltatja a tömeges oltást.

Közben ezt más országok is belátták. Az európai oltóanyag-vásárlás mellett korábban erőteljesen kiálló Németország sem ellenzi az orosz vakcinát. Angela Merkel kancellár az uniós állam- és kormányfők videókonferenciáján közölte, készek együttműködni Moszkvával, és segíteni a Szputnyik V uniós engedélyezését.

A címlapfotó illusztráció.