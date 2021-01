Így vélekednek az egyetemisták a digitális oktatásról

Megosztás Tweet



A Tempus Közalapítvány nyáron felmérte, a Magyarországra érkező hallgatók tanulmányait hogyan érintették a tavaly márciusban kezdődött korlátozások. A vizsgálat szerint a Magyarországon tanuló külföldi diákokat is megviselte a koronavírus-járvány miatti elzártság, az online oktatást viszont többségük jónak tartja.

A diákok 40 százaléka jelezte, hogy növekedett a tanulásra fordított idő a távoktatás ideje alatt, ugyanakkor 25 százalékuk kevesebb időt tudott fordítani tanulmányaira.

Utóbbiban nagy szerepe volt például annak, hogy az időbeosztás tervezése nehézséget okozott karantén idején, de a tanulásra szánt hely megfelelő kialakítása, az önálló tanulás, valamint a motiváció, a figyelem fenntartása is többeknek nehézséget okozott.

A hallgatók 65 százaléka számolt be karantén ideje alatti szorongásról és stresszről, mintegy 61 százalékuknak a hazautazással kapcsolatos terveiket is el kellett vetniük. A diákok felét az elzártság és az egyedüllét is megviselte, 20 százalékuk pedig előítéletességgel, diszkriminációval is találkozott.

Az egyetemek oktatási, tanulmányi támogatását – például online tananyagokkal – a hallgatók 88 százalék jónak találta,

ugyanakkor néhány fontos szolgáltatás, mint a pszichológiai vagy a nyelvi támogatás szerintük kevés intézménynél jelent meg kielégítően.

