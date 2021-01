Saját nézői is kiakadtak az RTL Klubra

Már az RTL nézői is felháborodtak a Való Világ szereplőinek trágár stílusán – derült ki a műsor hétfői adásából. A kereskedelmi csatornán sugárzott valóságshow-ban rendszeresen hangzanak el durva, sokszor szeméremsértő kifejezések. Az RTL most illemtanárral próbálja fegyelmezni a játékosokat, azután, hogy az M1 is többször megkérdezte a műsor szerkesztőit, nem tartják-e aggályosnak, hogy főműsoridőben, kisípolás nélkül engedik adásba az alpári kifejezéseket. Az RTL legutóbb elismerte, hogy a játékosok, ahogy fogalmaztak a csatorna részéről, valóban nem megfelelő szavakat használnak a műsorban – hangzott el az M1 Híradójában.