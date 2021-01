Korszerűbb lesz mint valaha – Így fejlesztik a Honvédkórházat

Jelentős civil és katonai egészségügyi fejlesztések indultak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, amelynek a koronavírus-járványban is helyt kell állnia. A Honvédkórházban készen állnak arra, hogy egy nap alatt 60 oltóponton akár 10 ezernél is több embert oltsanak be, csak legyen vakcina – hangsúlyozta az intézmény főigazgatója.