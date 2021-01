Akiket már nem fertőzhet meg a koronavírus

Megosztás Tweet



Vasárnap is folytatódik az oltás a száz főnél nagyobb létszámú idősotthonokban, az ott élők és dolgozók az amerikai Moderna vakcináját kapják meg – hangzott el az M1 vasárnapi műsorában.



A műsorban beszéltek arról is, hogy szombat óta kétféle vakcinával zajlik Magyarországon az oltási kampány: az amerikai Moderna ugyanazon az elven működik, mint az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-BioNTech-oltás, de egyszerűbb szállítani és tárolni, ezért inkább ezt viszik több vidéki idősotthonba.

A Mezőberényi Református Szeretetotthonból bejelentkező tudósító közölte: az intézményben legalább ötvenen oltatják be magukat.

Hozzátette:

több gondozott is elmondta, fontosnak tartják az oltás felvételét,

mert tisztában vannak vele, hogy a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartoznak, és szeretnék, ha minden visszatérne a régi, rendes kerékvágásba és szabadon mozoghatnának, találkozhatnának szeretteikkel.

A tudósító beszámolója szerint a szeretetotthonban a koronavírus elleni védekezés sikeres volt. Elmondta azt is, ez az intézmény volt az első, ahol úgynevezett látogatói konténert alakítottak ki, hogy annak segítségével biztosítsák a személyes kapcsolattartást a bentlakók és hozzátartozóik között.

A Koronavírus Sajtóközpont szombaton tudatta, hogy az oltási tervnek megfelelően ezen a hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokba, ezúttal tizenkilenc intézmény több mint harminc telephelyén mintegy 3400-an kapják meg a Moderna-védőoltást, előzetes jelentkezések alapján.

A múlt héten a 150-nél nagyobb létszámú intézményekben már megkapták a vakcinát a bentlakók és a dolgozók,

ezen a hétvégén pedig a legalább száz embert ellátó otthonokban folytatják a munkát a mobil oltócsapatok.

Az érintett intézmények a fővárosban, valamint a következő településeken működnek: Üröm, Kiskőrös, Komló, Mezőberény, Ózd, Mórahalom, Martonvásár, Győr, Hajdúböszörmény, Heves, Jászladány, Pilismarót, Balatonföldvár, Nyíregyháza, Bátaszék, Hegyfalu, Veszprém és Zalaegerszeg.

Az oltás most is önkéntes alapon zajlik, az érintett 19 intézményben újabb 996 dolgozó és 2395 bentlakó, 3391 ember jelezte, hogy kéri a vakcinát – írta a Koronavírus Sajtóközpont szombaton.

Vasárnap is folytatódik az egészségügyben dolgozók oltása

Vasárnap is folytatódik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, többen is vannak, akik már megkapták vagy ezekben a napokban kapják meg a második adagot – hangzott el az M1-en.



Az MH EK Honvédkórházból jelentkező tudósító arról számolt be, hogy az intézményben vasárnap húsz ember kapja meg az ismétlőoltást, náluk 7-10 napon belül alakul ki a teljes védettség. A tudósító idézte Csomós Ákost, a kórház intenzív osztályának vezetőjét, aki szerint az oltás az egyetlen fegyver, amivel felszámolhatók a Covid-osztályok.

Az osztályvezető tapasztalata szerint sokak álláspontja megváltozott az oltással kapcsolatban, amikor látták, hogy nem jár jelentős mellékhatással. A Honvédkórházban kilenc oltópontot alakítottak ki.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból bejelentkező tudósító arról beszélt,

folyamatosan jönnek az egészségügyi dolgozók, ápolók az oltásért, sokan már az emlékeztető oltást kapják meg.

Szondi Zita főigazgató a műsorban kapta meg második oltását és arról beszélt, december 27-én, az első oltási napon 220 egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltást Nyíregyházán, a második oltás azonban már a kórház telephelyein – Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Nagykállóban – és a kisvárdai kórházban lesz.

Elmondta azt is, december 27-e óta nyolc oltóponton több mint 6500-an kapták meg az első oltást, a következő három hétben ezek ismétlőoltását fogják végezni.

Elmondta azt is, tapasztalata szerint nő az oltási hajlandóság, a dolgozóik 60 százaléka már megkapta az oltást, 20 százalék pedig átesett a fertőzésen, így az ő oltásukat még lehet halasztani. Szondi Zita arról is beszélt, az oltás nagyon fontos azért, hogy a betegség súlyos szövődményeit elkerülhessék.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetből jelentkező tudósító pedig arról számolt be, az intézmény főigazgatójának tapasztalatai szerint egyre nő az oltási kedv, és egyre többen jelentkeznek az első oltásra is.

Folytatódik az ingyenes tesztelés

Folytatódik vasárnap is a gyermekvédelemben és a szociális alapellátásban dolgozók tömeges ingyenes tesztelése – hangzott el az M1-en.



A hétvégi ingyenes tesztelésben a szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók vehetnek részt, így többek között falugondnokok, házi segítségnyújtást végző szociális dolgozók, családsegítők, utcai és közösségi szociális munkát végzők, hajléktalanellátásban dolgozók, gyermekvédelemben dolgozók.

A szűrést, amelyre csaknem 47 ezer embernek biztosítanak lehetőséget, a kormányhivatalok szervezik 127 helyszínen. A mintákat egyetemi hallgatók veszik le. A székesfehérvári járási központból bejelentkező tudósító arról beszélt, hogy Fejér megyében még hat helyszínen zajlik a csoportos tesztelés, a bejelentkezetteket – szombathoz hasonlóan – 8-16 óra között várják.

A tesztelés lehetőségével valamennyi, a szektorban dolgozó élhet, és sokan jelentkeztek is rá.

A tudósítónak a tesztelésen részt vevők arról beszéltek, az általuk ellátottak, kollégáik és szertetteik iránt érzett felelősség miatt szeretnék teszteltetni magukat, hogy negatív teszt birtokában vághassanak neki a jövő heti munkájuknak.

Az esztergomi járási hivatalból jelentkező tudósító arról számolt be, a járási hivatalon kívül még öt helyszínen elérhető az ingyenes teszt, amelyre Komárom-Esztergom megyében 1500-an jogosultak. Elmondta, többen is azt hangsúlyozták, hogy fontosnak tartják a rendszeres tesztelést, és várják, hogy számukra is elérhető legyen az oltás.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tatabányai épületében nyilatkozó Kancz Csaba kormánymegbízott pedig arról beszélt, a tesztek nagy részét már szombaton elvégezték, és vasárnap is várják azokat, akik erre a napra regisztráltak. Hozzátette: az elmúlt másfél napban 180 tesztet végeztek el.

A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetből jelentkező tudósító arról tájékoztatott, hogy Hajdú-Bihar megyében hat településen zajlik az ingyenes tesztelés. Az intézmény igazgatója, Papp Csaba pedig a műsorfolyamban arról beszélt,

napi 200 tesztelőre számítanak, és azokat is letesztelik, akik valamilyen ok miatt nem tudtak regisztrálni.

A Somogy megyei kormánymegbízott, Neszményi Zsolt a műsorban ismertette, hogy a megyében hat helyszínen végzik a tesztelést, amit védőnők, egészségügyi végzettségű dolgozók végeznek, az adminisztrációt pedig a kormányhivatal munkatársai csinálják.

A kormánymegbízott elmondása szerint Somogy megyében 1300-an dolgoznak a szociális és gyermekvédelmi alapellátásban, és sokan élnek a tesztelés lehetőségével.

