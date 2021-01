Müller Cecília elárulta, hogy mit érzett a beoltása után

Kevesebb az új fertőzött és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökkent. Pénteken 87 koronavírussal fertőzött beteg hunyt el Magyarországon. Az oltási program a hétvégén is folytatódik, az egészségügyi dolgozók mellett a száznál nagyobb létszámú idősotthonok lakói és dolgozói is oltakoznak.