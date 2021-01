Többen dolgoztak 2020 végén, mint egy évvel korábban

Megosztás Tweet



A múlt év utolsó hónapjában négyezerrel dolgoztak többen, mint 2019 azonos időszakában. Azaz a magyarok továbbra is munkából akarnak megélni, a gazdaságvédelmi intézkedések pedig valódi, hatékony segítséget nyújtanak nekik ebben – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára szombaton a Facebookon.

Schanda Tamás azt írta, azt szeretnék, hogy 2021 ne csak a járványhelyzetből való kilábalásról szóljon, hanem egy igazán jó éve legyen Magyarországnak, ezért természetesen nem lehet hátra dőlni, és a kormány folytatja a munkahelyek megvédéséért és az újabbak létrehozásáért a küzdelmet.

Az emberek egészségének védelméről szólva megjegyezte, érkeznek az oltások, és már több mint egymillió ember regisztrált is a vakcinára.

Brüsszel ugyan megint „súlyos" hibákat ejtett a beszerzésnél, amit jól mutat az is, hogy Izrael és az EU-ból frissen kilépett Nagy-Britannia is sokkal több oltóanyagra tett már szert, mint az a kontinensre jellemző, de Magyarország ennek ellenére is jól halad az oltási program végrehajtása – tette hozzá.

„A baloldal persze ezeket az eredményeket is támadja. Nem tisztelik az egészségügyi dolgozók teljesítményét és a nap mint nap munkába járó, az ország működését biztosító emberek eredményeit sem. Korábban már láthattuk, tapasztalhattuk, hogy mire képesek kormányon: adóemelések, a 13. havi nyugdíj elvétele, az állami vagyon elherdálása - csak hogy pár dolgot említsek. Most, a járványhelyzetben pedig hazudoznak, álvideókat vagy kegyeletsértő filmeket gyártanak, na és persze folyton-folyvást Brüsszelbe szaladgálnak feljelentgetni a saját hazájukat” – közölte az államtitkár.

Schanda Tamás hozzátette, hogy Magyarország ennek ellenére is le fogja győzni a járványt.