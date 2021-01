Olvasóink visszautasítják a közösségi médiaplatformok önkényes cenzúráját

Ezen a héten arról kérdeztük olvasóinkat, hogy mi a véleményük a közösségi oldalak cenzúragyakorlatáról.

A közösségi oldalak böngészése mindennapjaink részévé vált, azonban ezzel együtt rendkívül komoly befolyással is bírnak, hogy milyen információk jussanak el hozzánk. Egyébként is komoly viták zajlanak a közösségi médiaóriások szabályozásáról, de most ez a vita talán minden eddiginél fontosabbá vált.

Mint ismert, a Twitter letiltotta Donald Trump még regnáló amerikai elnök elsődleges platformjának számító Twitter-fiókját, mert szerintük az elnök „erőszakot szít”. De nem kell a tengerentúlig mennünk példákért, hiszen Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár fiókjával is hasonlóan bánt el a Twitter.

Olvasóink abszolút többsége, összesen 95 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a közösségi oldalak önkényes cenzúrát alkalmaznak.

Az imént említett 95 százalékba tartozók, akik nem helyeslik, hogy a techóriások saját kényük-kedvük szerint cenzúráznak, nagyobb része, a szavazók 71 százaléka úgy véli, hogy teljesen elfogadhatatlan, hogy ismeretlen emberek döntenek a szólásszabadság korlátozásáról.

Ők teljes mértékben elutasítják a közösségi média platformjainak önkényes cenzúráját.

A közösségi oldalak cenzúráját elutasítók másik része, a szavazók 24 százaléka úgy gondolja, hogy az ilyesfajta cenzúra csak abban az esetben elfogadható, ha bíróság mondja ki az adott ország törvényeinek megsértését.

A legkevesebb szavazatot a „A közösségi oldalak dönthessék el szabadon, hogy kit vagy mit cenzúráznak” válaszlehetőség kapta. A szavazók 5 százaléka gondolja úgy, hogy a közösségi oldalaknak jogukban áll eldönteni, hogy kit vagy mit cenzúráznak a platformjukon.

A címlapfotó illusztráció.