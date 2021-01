Minél többen és minél hamarabb kapják meg az oltást, annál hamarabb térhetünk vissza régi életünkhöz!

Megosztás Tweet



Miután 2020. december 26-án megérkezett az első koronavírus elleni vakcinaszállítmány Magyarországra, nyomban el is kezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Martyin Tibor, a Békés Megyei Központi Kórház osztályvezető főorvosa és több munkatársa is az elsők között kapták meg a vakcinát.

„Az elsők között kaptam meg a védőoltást január másodikán a békéscsabai oltóponton” – mondta Martyin Tibor, a Békés Megyei Központi Kórház infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Azóta is igazán jól érezi magát, személy szerint semmilyen mellékhatást nem tapasztalt. Hozzátette,

a kollégái is jól vannak, komolyabb mellékhatást egyikőjük sem észlelt azt leszámítva, hogy egy-két nap enyhén fájt az oltás helye.

Az oltás szervezetten zajlott, az előzetes jelentkezéskor mindenki kapott egy időpontot, a kapott időpontban be is hívtak mindenkit, nem voltak csúszások – mondta. Ahogy már többször is elhangzott az operatív törzs tájékoztatóján, az oltás előtt ki kellett tölteni egy kérdőívet, amely a kórelőzményekre vonatkozott, illetve alá kellett írniuk az önkéntességről szóló nyilatkozatot is. Ezután mindenki rendben megkapta a vakcinát, majd az oltási könyvbe beleírták a második oltás időpontját – mondta.

Elmondta, az oltási kampány elején úgy tapasztalta, több kollégája is kétkedve fogadta a vakcinát, tartott a vakcina mellékhatásait. Azonban ahogy telik az idő, egyre nagyobb az oltási hajlandóság úgy az egészségügyi dolgozók, mint a lakosság körében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy egyre többen jelentkeznek a Vakcinainfo.gov.hu weboldalon. Hozzátette, ez valószínűleg abból is adódik, hogy az emberek látják, nem jelentkezik senkinél különösebb mellékhatás, így egyre inkább eloszlik a kétségük, félelmük a vakcinával kapcsolatban.

Kifejtette azt is, hogy

az egészségügyi dolgozók felelőssége kettős, nemcsak saját magukat kell megvédeniük a vírussal szemben, hanem az ápoltjaikat is,

így arra buzdítja azokat, akik még nem regisztráltak, hogy minél előbb tegyék ezt meg.

Hangsúlyozta, minél többen és minél hamarabb megkapják az oltást, annál hamarabb térhetünk vissza a koronavírus-járvány előtti életünkhöz.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.