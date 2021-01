Nagy Feró: A 75 már ciki!

Megosztás Tweet



Saját bevallása szerint nem ünnepli születésnapját Nagy Feró, aki 75 évesen is aktívan éli hétköznapjait: rádióműsort vezet, véleményével rockzenekarok pályáját építi, tanít, koncertezik – már, amikor a helyzet lehetővé teszi. A rocklegenda híres kíméletlen őszinteségéről, most azonban őt sikerült zavarba hozni pályatársainak egy személyes ajándékkal.

A legjobb indulattal lépre csalta kollégája Boros Csaba Nagy Ferót, aki január 14-én gyanútlanul ült be a mikrofon mögé a Petőfi Rádió stúdiójába. A beszélgetés egy pontján felhangzott egy Republic dal, ami ismerősen csengett Ferónak.

Ekkor váratlanul belépett fia, Hunor, a kezében Feró 75 „Ahogy ti zenéltek…” című CD-vel, amelyen az énekes dalainak feldolgozásai hallhatók a magyar könnyűzenei élet kiválóságainak előadásában. Majd sorra érkeztek a köszöntők: Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója a közmédia nevében köszöntötte egy tortával az énekes-műsorvezetőt.

„A családom és a barátaim ünnepelnek, én nem ünneplem a születésnapomat. A 70 még egész jó volt, a 75 ciki, már nagyon közel van a százhoz. De bevallom, most nagyon elérzékenyültem, úgy érzem, mintha fontos ember lennék – kezdte Nagy Feró.

„Boros Csabi és a fiaim összeesküvése áll a háttérben. Hónapokig titokban tudták tartani. Ledöbbentem, annyira, hogy azt mondtam: nehogy már elsírjam magam, mégiscsak rocker vagyok” – reagált nevetve.

Az ötlet Nagy Hunortól, Feró fiától és egyben zenésztársától származik, aki 2020 őszén kereste meg az együtteseket, köztük Boros Csabát és a Republicot. „Közösen kiválasztottuk azt a dalt, ami szerintem a legjobban sikerült a lemezen, és ami aztán a címadója is lett. Nagyon élveztem, ráadásul ebben a feldolgozásban két dalt raktunk össze, az Ahogy éltek mellett egy régi Bikini-dalbetét is helyet kapott” – mesélte Boros Csaba.

A lemezen 32 feldolgozás kapott helyet, köztük a Nyolc óra munka, a Gyere kislány, gyere, a Fagyi és természetesen az Azok a boldog szép napok is.

„Aki megígérte, mindenki időre elküldte a feldolgozását. Az egyik együttes majdnem lebuktatott, két interjúban is elhangzott, hogy felvették a dalt a 75-ös lemezre, de szerencsére Feró nem hallotta a műsort – mondta Hunor, a Beatrice dobosa. Láttam, hogy valóban megilletődött. Sikerült zavarba hozni, ami ritka. Ez a lemez biztos, hogy sokat adott most neki, mert a sablonos ajándékok helyett mindig is jobban értékelte a személyes gesztusokat.”

A 32 dalból álló dupla CD olyan zenekarok játszanak, amelyek közel állnak az énekes szívéhez, néhány A Dal című műsor miatt is. A Beatrice frontembere borítót olvasgatva elismerően szólt az előadókról:

„Megtisztelő, hogy nagyon nagy sztárok, hogy ilyen jó zenészek vettek részt ebben, akik szeretnek engem. Én is csak annak vállalok ilyesmit, akit szeretek” – tette hozzá.

A lemezben közreműködő előadók munkásságát szereti és figyeli is, hatalmas öröm számára, hogy a lemez kedvéért most ezek az énekesek rá figyeltek: Ákos, a Ricse Old Stars, az Omen, a Sugarloaf, a Zorall, a Tankcsapda, a Medix feat. Kamilla Nguyen, a Fáraó, a Kalapács & Rudán Joe, a Rómeó Vérzik, a Fonó együttes, az Ismerős Arcok, a Phoenix Rt., a Beatrice 2020, az Anna and the Barbies, az Action, a Hungarica, a Republic, a Mobilmánia, az I’m Dorothy, az Ørdøg, Bródy János, a Magna Cum Laude, a Bagossy Brothers Company, a Road, a Kowalsky meg a Vega, a Moby Dick, az Alvin és a Mókusok, a Fatal Error, a Junkies, a Depresszió, valamint Keresztes Ildikó és Varga Miklós.

„Azt kívánom nektek, hogy a 75-ös számot elérjétek. Nektek is akkora élmény legyen, mint amit ez most nekem jelent” – zárta gondolatit Nagy Feró.

A köszöntés a Minek nevezzelek? című műsorban csütörtök 19.00 órától lesz hallható a Petőfi Rádión.