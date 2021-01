Ezt okozta a havazás a tanyáknál és a hegyekben

Megosztás Tweet



Csütörtökre az egész országot belepte a hó, a hétvégére újabb havazást jósolnak. De mi a helyzet az ország legalacsonyabban fekvő településein, az alföldi tanyavilágban, illetve a hegyvidékeken, Bánkúton és Dobogókőn?



Békéscsaba környékén 17 ezer hektáron vannak tanyák, az itt élők ki vannak téve az időjárás szeszélyének a téli hónapokban.

Bár ezen a héten minden nap esett a hó a dél-alföldi területeken, de elzárt települések és tanyák nincsenek Békés megyében

- hangzott el az M1 Ma Délután adásában.

„Itt állok Békéscsabától néhány kilométerre, a tanyavilágban. A héten mindennap esett a hó, de szerencsére nincs komoly mennyiségű hóréteg, így az itt élők nincsenek elzárva a külvilágtól. Ha azonban ez megtörténne, hiszen a hétvégére komoly mennyiségű havat és nagy hideget jósolnak a meteorológusok, akkor két oldalról is kapnának segítséget a helyiek. A békési rendőrök és a helyi mezőőrök is segítenék abban az itt élőket. Jelenleg is egy körzeti megbízott és hat mezőőr járja rendszeresen azt a 17 veszélyeztetett tanyát, amelynek lakói jellemzően egyedülálló, idős emberek – jelentette a közmédia tudósítója Békés megyéből.

Vigyáznak a tanyán élőkre Debrecen környékén is, Hortobány-Kónyán segítségnyújtással és meleg étellel is segítik az ott élőket.

„Ebben a majorságban nagyjából 20 család, vagyis 90 fő lakik. Az elmúlt napokban itt is havazott, de annyi még nem esett, hogy nagyobb fennakadást okozott volna a közlekedésben. Ami nagyobb aggodalomra ad okot, hogy sok sáros út van és, ha erre ráfagy a lehullott csapadék, akkor az nagyon csúszóssá válik, amit már mi is érzékeltünk. A következő napokban mínusz egy és mínusz négy fok között alakul a hőmérséklet nappal, éjszaka pedig akár mínusz 13 fok is lehet. Az önkormányzat felkészült az intenzívebb havazásra is, többek közt egy ideiglenes hólapátot is felszereltek egy traktorra, így azt bármikor be tudják vetni, amennyiben szükséges. Ezen kívül a rászorulók naponta kapnak meleg ételt, az idősebbeknek pedig segítenek a gyógyszerkiváltásban, vagy a takarításban. Egy tanyagondnok mindennap kijár a majorságokba, aki segít az ügyintézésben is, szükség esetén pedig megszervezik a tanyán élők Hortobágy községbe való szállítását is. A főutakat folyamatosan takarítják a megyében, a mellékutakon kell még vigyázni" - jelentette a közmédia hajdú-bihari tudósítója.

Havas utak lassítják a forgalmat a hegyekben



Több helyen havazott ma az országban. Sokan örültek a télnek, míg mások bosszankodtak, mert a hó miatt a közlekedés is lelassult.

„Bosszankodás helyett sokkal inkább örültek a hónak az itteniek”

– jelentkezett be Bánkútról Kereki Gergely, az M1 tudósítója. Egész nap szálingózott a hó, továbbá a hideg is egyre fokozódik, holnap pedig futó hózáporokra is számítani kell.

A néhány centis havon jelenleg szánkózni nem igazán lehet, de aki kirándulni szeretne az nagyon figyeljen a réteges öltözködésre, illetve arra, hogy nagyon hamar, szinte percek alatt sötétedik.

Az autóval közlekedők is téli viszonyokra készüljenek, ugyanis vannak havas útszakaszok, de nagyobb hóakadály nincs.

Téli gumival és teli tankkal induljanak útnak, ha lehetőség van rá, illetve a hegyekben fokozott óvatosság szükséges az erdőkből az úttestre kiugró állatok miatt.

Dobogókőről Bakos Norbert, az M1 tudósítója Dobogókőről jelentkezett be:

„A tegnap esti havazás miatt voltak kisebb-nagyobb fennakadások a közlekedésben, illetve balesetek is történtek.

Egy pomázi bank reggel nem tudott kinyitni, mert a dolgozók nem tudtak időben megérkezni, tehát a reggel meglehetősen kaotikusra sikeredett”.

Az utakat egész nap takarították, az időjárás hideg, mínusz fokok vannak és kőkemény fagyok várhatók.