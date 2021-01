Csak csordogálnak az uniós vakcina szállítmányok

Megosztás Tweet



Magyarországon három embernél mutatták ki a brit koronavírus-mutációt kedden. Szakértők szerint ez a változat a korábbi koronavírusnál 50–70 százalékkal is fertőzöbb, és az új megbetegedések számának emelkedését is hozhatja magával. A jelenlegi védőoltások ez ellen is hatékonyak, amire Magyarországon mintegy 1,3 millióan regisztráltak. A kormány hamarosan kampányt indít, hogy népszerűsítse az ingyenes és önkéntes védőoltást.



Szerdán jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos, hogy három embernél Magyarországon is kimutatták a Nagy-Britanniában tavaly felbukkant mutáns vírust. Az elmúlt hetekben már több mint ötven országban jelent meg a koronavírus valamilyen változata, többek között Franciaországban, Németországban, és Finnországban is találtak olyan beteget, aki mutálódott vírussal fertőződött meg.

A szakértők szerint a legnagyobb gond az, hogy ezek a változatok akár 70 százalékkal is gyorsabban terjednek, mint az eredeti kórokozó.

Mindezek miatt az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy a tervezettnél két héttel korábban összehívja a veszélyhelyzeti bizottságát.

„Várható volt, hogy előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik az új vírustörzs” – erről beszélt a Kossuth Rádióban Szlávik János. A főorvos kiemelte: a nagyobb fertőzőképesség miatt több új megbetegedést okozhat a mutáció.

„Nem okoz súlyosabb betegséget, nem okoz nagyobb halálozást, viszont az esetek számának a növekedésével több eset kerülhet kórházba, többen kerülhetnek intenzív osztályra, és többen halhatnak meg, úgyhogy nagyon komolyan kell figyelni ennek a vírusnak az elterjedésére” – hangsúlyozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Szakemberek szerint

az új vírutörzsek ellen is védenek a vakcinák, tehát a legfontosabb, hogy minél többen megkapják az oltást.

Mandl József, az Egészségügyi Tanács Elnöke az M1-en azt mondta: a forgalomban lévő koronavírus elleni vakcinák megbízhatók és hatékonyak.

„El kell érni egy olyan állapotot, hogy ne legyen annyi veszélyeztető, és biztonságosan tudjuk élni az életünket. Ezt általában arra teszik, hogy a lakosságnak minimum 60 százalékát át kell oltani, és ez a minimum” – közölte Mandl József, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke.

Kampány indul az oltás népszerűsítésére

„Mintegy 1,3 millió ember regisztrált eddig a koronavírus elleni vakcinára” – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta: a cél az, hogy ennél lényegesen többen regisztráljanak, ezért hamarosan kampány indul a jelentkezés ösztönzésére.

Hozzátette: a kormány oltáspárti, a baloldali politikusok oltásellenes kampánya pedig egyértelmű felelőtlenség. Gulyás Gergely hangsúlyozta: mindenki érdeke, hogy sokan kérjék a vakcinát, mert csak így térhetünk vissza a megszokott életünkhöz.

Lassúnak tartja a kormány az uniós vakcinabeszerzést, ezért további oltóanyagok minél gyorsabb beszerzésével bízta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Gulyás Gergely ma arról beszélt a Kormányinfón, hogy az ország képes arra, hogy egy nap alatt több mint félmillió embert oltson be.

Vagyis, ha elegendő vakcina állna rendelkezésre, akkor két héten belül végezni lehetne az oltással. Eddig mindössze alig 130 ezer embernek elég nyugati oltóanyag érkezett.

Hetek óta, folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon. Az egészségügyi és az idősotthonok dolgozói, valamint lakói közül szerda estig már 96 100-an kaphatták meg a vakcinát. A rendelkezésre álló oltóanyag jelentős részét már felhasználták.

A Pfizer–BioNTech készítményéből legutóbb kedden érkezett szállítmány Magyarországra. Ez volt a negyedik. 47 ezer ember beoltására elegendő oltóanyagot küldtek. Emellett 3600 ember oltására elegendő vakcina érkezett a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat oltóanyagából. Mindez azonban sokkal kevesebb a szükségesnél.

„Ha lenne elég vakcina, akkor Magyarország akár két héten belül végezne az oltásokkal”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely rámutatott: Az európai uniós szállítás menete jelenleg lassú, és ha ebben a tempóban folytatódnak az EU-s szállítások, akkor harminc hétig, vagyis mintegy hét hónapig tartana csak a legveszélyeztetettebb hárommilló ember beoltása.

„A célunk az, hogy ennél lényegesen gyorsabban hagyjuk magunk mögött a zárások korszakát és a korlátozások korszakát. Ehhez viszont máshonnan is kell vakcinát beszerezni. Minden úton, minden formában, minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik a kormány, azon dologozik a külügyminisztérium, hogy legyen vakcina” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A brüsszeli hitegetés alapján mindenki azt várta, hogy az Európai Unióban gyorsan beindul az oltás. Ehhez képest botrányosan lassan halad a vakcinabeszerzés

– erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter azt mondta: az Európai Bizottság folyamatosan támadja azokat az országokat, amelyek más forrásokból is szeretnének oltóanyagot vásárolni, mostanra azonban bebizonyosodott, hogy ez helyes lépés volt.

„Az elmúlt hetek botrányos vakcinaeseményei azt mutatják, hogy helyes volt megkezdeni a tárgyalásokat tőlünk keleti irányba is, hiszen ma már arról hallunk, hogy nagy nyugat-európai országok és nagy nyugati vállalatok is az oroszokkal valamiféle vakcina-együttműködésről, -fejlesztésről vagy -gyártásról tárgyalnak” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A kormány lassúnak tartja a Brüsszel által koordinált uniós vakcinaszállítást, ezért kész az uniós beszerzéseken kívüli oltóanyagok vásárlására is – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtökön.

Azt írták: a cél az, hogy minél gyorsabban szerezzünk be biztonságos oltóanyagokat. Mindez a magyar emberek egészségének és életének megvédéséért fontos. Megjelent egy kormányhatározat is, amely szerint a külügyminiszter feladata, hogy megtegye a szükséges lépéseket a további oltóanyagok beszerzésére.

Az Európai Unióból egyébként eddig csaknem 130 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, amely töredéke annak, amit várunk.

Hazánk ugyanis mintegy 20 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál.

Emiatt is folyamatosak a tárgyalások Oroszországgal és Kínával is. A kínai Sinopharmmal pedig már meg is állapodott a kormány. Az első adag akár egymillió is lehet. Szállításának időpontja attól függ, hogy mikor engedélyezi a használatát a magyar gyógyszerészeti hatóság.

Lassú a vakcinabeszerzés

Egyre több európai ország osztja Magyarország véleményét, miszerint lassú az uniós vakcinabeszerzés. Horvátország már azt is bejelentette, nem hoznak létre tömeges oltópontokat, hiszen egyelőre ezek feleselegesek. Szlovénia szerint pedig azok az állampolgárok, akik nem tartoznak valamelyik veszélyeztetett csoportba, tavasz előtt nem számíthatnak oltásra. A bírálatok ellenére

az Európai Bizottság biztosa ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamok nem kezdeményezhetnek egyéni oltóanyag-beszerzést.

Horvátországban hivatalosan december 27-én kezdődhetett meg a koronavírus elleni oltás. Azóta több mint 30 ezer ember kapta már meg a Pfizer–BioNTech által gyártott vakcinát, köztük a horvát válságstáb tagjai is. Horvátország azonban elégedetlen ezzel az eredménnyel.

Nem csak Horvátország látja így. Lengyelország szerint is kevés az oltóanyag. Mateusz Morawiecki kormányfő szerint akár havi 3 700 000 oltást is be tudnának adni, ehhez képest a szállítmányok lassúsága miatt ennek a negyedével kell számolniuk.

Szlovéniában pedig Janez Jansa miniszterelnök már bejelentette, hogy azok az állampolgárok, akik nem tartoznak valamelyik veszélyeztetett csoportba, tavasz előtt ne számítsanak oltásra. A vakcinahiány miatt úgy döntöttek, hogy akik már átestek a fertőzésen, hat hónapig nem kapják meg az oltást.

Sokkal több a regisztrált, mint amennyi oltóanyag áll a rendlekezésre. Csak online ez ideáig több mint 119 ezren regisztráltak, a háziorvosoknál regisztráltakról pedig egyelőre nincs is összesített adatunk. Az oltásnál figyelembe veszik majd egy-egy régió járványügyi helyzetét is, így ahol súlyosabb a helyzet, ott több vakcinát osztanak szét a háziorovsoknak – közölte Jansa.

Egyre többen gondolják úgy, hogy az Európai Unió komoly lemaradásban van az oltóanyag beszerzésében. Miközben az Egyesült Királyságban már több millióan kapták meg a vakcinát, az uniós éllovas Olaszországban csupan 800 ezer embert oltottak be. Mindezek ellenére Brüsszelben továbbra is azt tartják fontosnak, hogy a tagállamok ne kezdeményezzenek egyéni oltóanyag-beszerzést.

„Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a laboratóriumoktól” – fogalmazott Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos.

Az uniós országoknak várniuk kell az oltóanyagra

„Káosz van Brüsszelben, pedig az uniónak ebben a helyzetben erőt kellett volna mutatnia” – erről a Nézőpont Intézet elemzője beszélt az M1-en.

Az Európai Unió, amely nem képes hat éven keresztül megvédeni vagy lezárni a határait, nem tudom mennyire lesz képes arra, hogy 570 millió embernek biztosítsa a vakcinát – tette hozzá.

Georg Spöttle hozzátette: az unió politikai és gazdasági okokból nem kötött le elég vakcinát, ezért fordulhat az elő, hogy a tagállamoknak hosszú ideig várakozniuk kell még az oltóanyagok kiszállítására.