Magyarország felkészült, hogy a lehető leggyorsabban elkezdődjön a lakosság oltása

Megérkezett az első szállítmány a Moderna oltóanyagából, vagyis az Európai Unióban másodikként engedélyezett koronavírus elleni vakcinából. 7200 adag jött, ebből is két dózist kell adni mindenkinek, így 3600 ember beoltására elegendő a mai mennyiség. Nagyjából ugyanazon az elven működik a Moderna, mint a már ismert Pfizer vakcina, viszont nem kell mínusz 70 fokon tárolni, hanem elég hozzá a mínusz 20 fok is – hangzott el az M1 Híradójában.



Rendőri kísérettel reggel érkezett meg az első szállítmány a Moderna vakcinájából Budapestre. A konvoj hétfőn délután indult Belgiumból. A Hungaropharma telephelyén a plomba sértetlenségét, a raktér hőmérsékletét és tisztaságát is ellenőrizték. Csak ez után vették át a szállítmányt.

A 3600 ember beoltására elegendő vakcinát két olyan hűtődobozban szállították, amelyek akár több napig is biztosítják azt a mínusz 20 fokot, amelyen a készítmény megőrzi minőségét. Ezt a dobozokba tett hőmérők és adatrögzítők minden percben figyelik, kinyitás után ezeket is ellenőrizték.

A hűtőkamrában a Moderna oltóanyagát mínusz 25 fokon tárolják addig, amíg elszállítják az oltópontokra. Ezeket az oltóanyagokat nem tálcákra, hanem dobozokba csomagolják: egy-egy dobozban tíz üvegcse van. Egy üvegcse pedig tíz ember beoltására elég hatóanyagot tartalmaz.

Amíg a vakcinafejlesztők az oltóanyag-kutatásokon dolgoztak, addig Magyarország felkészült annak tárolására és szállítására.

A Moderna összes szállítmánya a Hungaropharma budapesti telephelyére érkezik, és innen viszik majd tovább az oltási tervben kijelölt oltópontokra. Ehhez az elmúlt hónapokban jelentős fejlesztésekre volt szükség, ugyanis minden oltóanyagnak más tárolási szabálya van.

„Beszereztük azokat az ULT, azaz alacsony hőmérsékletet biztosító hűtőszekrényeket, amelyekben a mínusz 80 fokon tárolandó vakcinából is több millió adagot tudunk tárolni. Illetve az elkövetkezendő időszakban bővítjük azt a kapacitást, amelyben a mínusz 15 és a mínusz 25 fokon tárolandó Moderna vakcina nagyobb mennyiségét is fogadni tudjuk” – mondta Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója.

„Magyarország felkészült arra, hogy a lehető leggyorsabban elkezdődjön a lakosság oltása”

– mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília úgy fogalmazott: a keddi Moderna-szállítmány jelképes mennyiség, viszont azt február végéig kéthetente továbbiak követik. Hangsúlyozta: a Pfizerhez hasonlóan ezt az vakcinát is két oltással adják be. A második oltást az elsőt követő 28. napon adják be. A tesztek alapján az első oltás utáni 14. napon már elkezdődik a védettség kialakulása.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy a Moderna állítása szerint 94 százalékos védelmet ad a vakcinája a betegség megelőzésében, illetve a szövődmények és a fatális kimenetel ellen. Hiszen nincsen az a vakcina a világon sehol, ami száz százalék védelmet biztosít, de a 90 százalék feletti hatékonyság egy rendkívüli nagy szám, nagyon jó minőséget jelent.

Hozzátette: a tervek szerint a Moderna vakcinájával a szociális intézményekben és az idősotthonokban lakókat és dolgozókat oltják be.

Szállítottak ma a Pfizer vakcinájából is, éppen időben, mert az eddigi készletet már mind felhasználták a hazai kórházakban és idősotthonokban.

Kedvező hír a Pfizer oltóanyagáról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte, hogy egy ampullából ne öt, hanem hat embert oltsanak be.

Ez nem azt jelenti, hogy valaki kevesebb oltóanyagot kapna, hanem a Pfizer cég jelentősen túltölti az ampullákat. Van ennek logikus magyarázata: úgy számolnak, hogy öt adag biztosan kijöjjön egy ampullából. Ám, amelyik országban megfelelő tűt és fecskendőt használnak, ott egy hatodik adag is biztosítható.

Ezt egyébként már december végén jelezte a cseh miniszterelnök Brüsszelnek, hiszen Andrej Babist zavarta, hogy az ampullákban az ötödik oltás után mindig maradt még valamennyi, amit kidobtak. Mostantól azonban uniós engedély is van, hogy nem kell kidobni a maradékot, hanem egy hatodik embert is be lehet oltani. Magyarországon is így lesz.

A Semmelweis Egyetemre reggel 5850 adat koronavírus elleni oltóanyag érkezett meg. A vakcinákat szárazjéggel teli dobozban szállították, és a felbontás után azonnal egy speciális hűtőben helyezték el.

Nem sokkal korábban futár érkezett a Dél-pesti Centrumkórházhoz is. A készítményt itt is a legnagyobb gondossággal ellenőrizték és lefagyasztották. Kedden összesen 81 tálca oltóanyag érkezett az intézménybe. Ez a Pfizer negyedik vakcinaszállítmánya Magyarországra. Több mint 47 ezer ember oltására elegendő.

„Nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki kórházakba is vittek az újabb Pfizer-szállítmányból. Országszerte két tucatnál is több helyre. Köztük Kecskemétre. Háromtálcányi oltóanyagot kaptunk, mint az előző két alkalommal, ebben 585 ampulla áll rendelkezésre, és a legutolsó utasítás alapján egy ampullából hat embert kell beoltani” – mondta Patyi Márta, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kórházhigiénés osztályának főorvosa.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórház több mint 2300 ember beoltására elegendő oltóanyagot kapott. Jelenleg több oltóponton is folyamatos a munka, de továbbiak nyitását is tervezik.

Francz Monika, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház megbízott orvosigazgatója kiemelte: „Nyolc oltási pontunk működik folyamatosan, és van egy, amit akkor ugrasztunk gyakorlatilag, hogyha nagyon nagy szükség van rá. Tervezzük még mobil oltópontok működését, amelyeknek a főpróbája már meg is volt a múlt hét szombaton. És a szakkórházak közül kettőben fogunk még oltópontokat néhány napon belül üzemeltetni.”

Győrbe 3000 adag oltóanyag érkezett és már 3600 ember kapta meg az oltást. Mostanáig nem tapasztaltak negatív oltási reakciót. „Minimális panaszok voltak, amiket előre a cég is az alkalmazási leiratában megadott. Találkoztunk enyhe bőrpírral, néhány százalékban nagyon enyhe izomfájdalommal a beadás területén, egy-két napon keresztül olyan, mint egy nagyon enyhe izomláz” – mondta Fehér Rózsa, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontvezetője.

Debrecenbe délután érkezett meg egy furgon a vakcinával. December 27-e óta ez már a negyedik oltóanyag-szállítmány, ami az egyetemi gyógyszertárba érkezett. A hajdú-bihari megyeszékhelyen eddig több mint 5500 embert oltottak be.

Jövő héten pedig mérföldkőhöz érkezik a járvány elleni védekezés, ugyanis elkezdik az újraoltásokat.

Buchholcz Gyula, a Debreceni Egyetem egyetemi főgyógyszerésze hangsúlyozta: „jövő héttől elkezdődnek azon személyeknek az újraoltása is, akik december 27-én felvették az első adagot, ugyanis az oltási séma szerint a teljes védettség kialakulásához két vakcinára van szükség, körülbelül. 21 nap elteltével.”

A járvány végleges visszaszorítása a tömeges oltások megkezdésével lesz lehetséges.

Fontos, hogy aki szeretné majd megkapni a vakcinát, annak regisztrálnia kell. Az idősek postai úton, levélben is megtehetik, az ehhez szükséges nyomtatványt decemberben megkapták, ingyen küldhetik vissza. Interneten pedig a vakcinainfo.gov.hu weboldalon lehet jelentkezni az oltásra.

Újabb ágazatok dolgozói jelentkezhetnek ingyenes tesztelésre. Például, akik a gyermekvédelemben dolgoznak vagy szociális területen: ilyenek a falugondnokok, a családsegítők, a hajléktalanokat segítő emberek. A tesztelés önkéntes. A vizsgálatokat a kormányhivatalok szervezik.

Ezen a hétvégén 127 mintavételi pontot alakítanak ki az országban, az interneten lehet időpontot foglalni.