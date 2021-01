A sarkvidéki hideg hatására jegesedésnek indulhat a Balaton vize

Megosztás Tweet



A szerdai átmeneti enyhülést követő hideg hatására hétvégére a nyílt vízen is vékony jégtakaró alakulhat ki a Balatonon - tájékoztatta a siófoki obszervatórium vezetője kedden az MTI-t.

Horváth Ákos meteorológus kifejtette: „a tél első komolyabb próbálkozása” várható csütörtöktől, amikor a Balaton térségét is érintő, hideg, sarkvidéki eredetű levegő tör be Magyarországra, erős széllel. A viharos szél átforgatja, 0 Celsius fok körülire hűti a tó vizét, így a szél hétvégére várható csillapodásával párhuzamosan megindulhat a nyílt vízen is a jegesedés. Vasárnapra már vékony jégpáncél boríthatja a tavat, amely azonban „még messze nem alkalmas sportolásra” – fogalmazott.

A Balaton jegének további sorsa még bizonytalan, hiszen a minőségét befolyásoló hó is hullhat, a vasárnap hajnali keményebb fagyok után pedig jövő keddtől felmelegedés várható, 5-8 fokkal is magasabb hőmérséklettel – mondta a meteorológus.