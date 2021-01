Ön mit gondol a közösségi oldalak cenzúragyakorlatáról? Szavazzon!

A közösségi oldalak böngészése mindennapjaink részévé vált, azonban ezzel együtt rendkívül komoly befolyással is bírnak abban a tekintetben, hogy milyen információk jussanak el hozzánk. Egyébként is komoly viták zajlanak a közösségi médiaóriások szabályozásáról, de most ez a vita talán minden eddiginél fontosabbá vált.

Mint ismert, a Twitter letiltotta Donald Trump még regnáló amerikai elnök elsődleges platformjának számító Twitter-fiókját, mert szerintük az elnök „erőszakot szít”. De nem kell a tengerentúlig mennünk ilyen példákért, hiszen Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár fiókjával is hasonlóan bánt el a Twitter.

Egyre több kritikus hang fogalmazódik meg a techóriásokkal szemben. Üzletileg sem biztos, hogy jó lépésnek tűnik a vélemények korlátozása. Hétfőn nagyot esett a Twitter árfolyama a tőzsdén.

